Huawei Watch Fit 5 Pro
Kiedy nowe smartwatche Huawei trafią do Polski? My już to wiemy. Jest też rabat do zgarnięcia

Huawei Watch Fit 5 i Huawei Watch Fit 5 Pro już niebawem trafią do sprzedaży w Polsce. W związku z tym producent ogłosił specjalne rabaty. Ponadto słuchawki Huawei FreeClip 2 doczekały się nowej wersji kolorystycznej, a także można je teraz kupić w obniżonej cenie.

Huawei Watch Fit 5 i Huawei Watch Fit 5 Pro – przedpremierowe rabaty

W zeszłym tygodniu w Chinach zadebiutowały nowe smartwatche Huawei – model Watch Fit 5 i Watch Fit 5 Pro. Prawdopodobnie są to godni następcy zeszłorocznych, naprawdę udanych zegarków – znajdzie u nas recenzję zarówno Huawei Watch Fit 4, jak i Huawei Watch Fit 4 Pro.

Nie zdziwię się, że na nowe modele czeka sporo osób, zarówno klientów poszukujących smartwatcha na co dzień, jak i miłośników aktywności. Dla wszystkich potencjalnych użytkowników Huawei Watch Fit 5 lub Huawei Watch Fit 5 Pro mam bardzo dobrą wiadomość. Teraz, jeszcze przed premierą w Polsce, można zgarnąć rabaty.

Producent zapowiedział, że piąta generacja popularnych smartwatchy pojawi się w Polsce zaraz po majówce, 7 maja 2026 roku. Z tej okazji na stronie huawei.pl oraz u wybranych partnerów biznesowych marki można odebrać kupony rabatowe, obniżające cenę modelu Huawei Watch Fit 5 o 50 złotych i cenę modelu Huawei Watch Fit 5 Pro o 100 złotych.

W celu otrzymania kuponu rabatowego na wybrany smartwatch w sklepie huawei.pl, wystarczy do 6 maja 2026 roku zapisać się na listę mailingową na dedykowanej stronie. Warto wiedzieć, że kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery, czyli 7 maja 2026 roku. Będzie można go wykorzystać do 21 czerwca 2026 roku.

Słuchawki Huawei FreeClip 2 w nowym kolorze

Jakub w recenzji Huawei FreeClip 2 stwierdził, że są to niesamowicie wygodne słuchawki. Docenił także dobrą jakość dźwięku, wygląd, jakość rozmów, czas pracy i towarzyszącą aplikację. Jak najbardziej możemy więc mówić, że Huawei dostarczył na rynek kolejne, zdecydowanie udane słuchawki.

Dotychczas model Huawei FreeClip 2 był dostępny w czterech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej, niebieskiej i różowe złoto. Jednak właśnie się to zmienia, bowiem do rodziny dołącza nowy odcień – wiśniowy. Z tej okazji wszystkie modele słuchawek z tej serii można nabyć o 100 złotych taniej, w cenie 699 złotych.

Smartwatche i słuchawki Huawei w nowych cenach

Huawei ogłosił też nową promocję, która będzie dostępna do 24 maja 2026 roku. Obowiązuje u partnerów, na stronie Huawei oraz w oficjalnej strefie marki na Allegro. W jej ramach można kupić wybrane urządzenia w następujących cenach:

  • Huawei Watch GT 6 46 mm – 899 złotych,
  • Huawei Watch GT 6 42 mm (Classic, Purple) – 899 złotych,
  • Huawei Watch GT 6 42 mm (Elegant) – 1099 złotych,
  • Huawei Watch GT 5 46 mm (Blue, Classic, Active) – 699 złotych,
  • Huawei Watch GT 5 41 mm ( Classic, Brown, Active) – 699 złotych,
  • Huawei Watch GT 5 41 mm (Elegant) – 899 złotych,
  • Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm (Active) – 899 złotych,
  • Huawei Watch Fit 4 – 499 złotych,
  • Huawei Band 11 Pro – 249 złotych,
  • Huawei FreeBuds Pro 5 – 699 złotych,
  • Huawei MatePad 11.5 2025 8/256 GB – 1249 złotych,
  • Huawei MatePad Pro 13.2 12/512 GB + rysik i klawiatura – 3999 złotych.
