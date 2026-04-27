smartfon Infinix GT 50 Pro
Infinix GT 50 Pro (źródło: Infinix)
Smartfon chłodzony cieczą. Chińczycy stworzyli gamingowego potwora

Wojciech Kulik·
Producenci na różne sposoby próbują zapobiegać nadmiernemu nagrzewaniu się urządzeń. Zwykle sprowadza się to do coraz większych komór parowych, a ostatnio zaprezentowany został smartfon Nubia Neo 5 GT z fizycznym wentylatorem. Inny chiński producent postanowił pójść jeszcze o krok dalej – oto Infinix GT 50 Pro z systemem chłodzenia cieczą.

Infinix GT 50 Pro to gamingowy smartfon chłodzony cieczą

Niczym gamingowy pecet smartfon Infinix GT 50 Pro wykorzystuje pełną pętlę chłodzenia cieczą (HydroFlow) z ceramiczną mikropompą ciepła zasilaną technologią piezoelektryczną. Jest ona w stanie tłoczyć chłodziwo przez kanały wewnątrz obudowy z prędkością sięgającą 6,5 ml na minutę. Co ciekawe, przepływ można obserwować na bieżąco – pozwala na to przezroczysty panel z tyłu.

Jeśli z jakiegoś powodu układ chłodzenia cieczą okazałby się niewystarczający, producent przewidział jeszcze możliwość podłączenia zewnętrznego coolera, zapewniającego 12 W aktywnego chłodzenia termoelektrycznego. Ogólnie rzecz biorąc – jeśli chcecie, żeby ten smartfon się nie przegrzewał, to z pewnością będzie się dało ten cel osiągnąć.

smartfon Infinix GT 50 Pro
Infinix GT 50 Pro (źródło: Infinix)

Taki jest Infinix GT 50 Pro – specyfikacja co najmniej przyzwoita

Co jeszcze ma do zaoferowania ten model? Smartfon Infinix GT 50 Pro został wyposażony w wydajny procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultimate i 12 GB RAM typu LPDDR5X, więc nawet pod większym obciążeniem wszystko powinno działać jak należy. Jest też pamięć masowa w formacie UFS 4.1 oraz akumulator o pojemności 6500 mAh, pozwalający liczyć na to, że energii nie zabraknie przed końcem dnia. Obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 45 W i bezprzewodowe z mocą 30 W.

Do wyświetlania obrazu służy 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2644×1208 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz oraz jasności dochodzącej do 4500 nitów. To parametry, do których trudno mieć większe zastrzeżenia. Chroni go szkło Gorilla Glass 7i. Z przodu zainstalowano również aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.2), a z tyłu znajdują się dwa oczka: główne 50 Mpix (f/1.59) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątne 8 Mpix (f/2.2).

Kończąc już temat specyfikacji, wrócę jeszcze do gamingu, ponieważ kolejnym wyróżnikiem tego modelu są dwa dodatkowe przyciski fizyczne na bocznej krawędzi. Są to mechaniczne spusty rozpoznające 10 poziomów nacisku i oferujące sprzężenie zwrotne dla jeszcze większej immersji.

smartfon Infinix GT 50 Pro
Infinix GT 50 Pro (źródło: Infinix)

Trzy kolory, dwie konfiguracje i jedna niewiadoma: cena

Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: czarną (Black Abyss), czerwoną (Red Blaze) i srebrną (Silver Glacier) oraz dwie konfiguracje pamięciowe – na pokładzie zawsze znajduje się 12 GB RAM, ale do tego dochodzi albo 256, albo 512 GB pamięci masowej.

Wiemy też, że początkowo smartfon będzie dostępny w Indonezji i innych regionach Azji. Cen jednak na razie nie poznaliśmy.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

