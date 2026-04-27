Tak będą wyglądać okulary Samsunga. Znamy też kluczowe dane

Inteligentne okulary Samsung Galaxy Glasses prawie nie mają już przed nami tajemnic. Poznaliśmy ich wygląd, specyfikację i przybliżoną cenę.

Jak będą wyglądać inteligentne okulary Samsunga?

W zeszłym roku zadebiutowały gogle Samsung Galaxy XR, ale to dopiero początek nowych urządzeń Koreańczyków, działających pod kontrolą systemu Android XR. Producent planuje bowiem inteligentne okulary. Pierwszy model, rozwijany pod nazwą kodową Jinju, może pojawić się w tym roku. Natomiast bardziej zaawansowany model, obecnie znany jako Haean, ma być pokazany w 2027 roku.

Omawiane urządzenie na przedstawionych grafikach przypomina okulary Meta Ray-Ban. Oznacza to, że z jednej strony dostajemy wygląd wyraźnie inspirowany klasycznymi okularami, ale z drugiej zamontowane aparaty (12 Mpix, Sony IMX681) są dość dobrze widoczne, więc chyba każdy po przyjrzeniu się Galaxy Glasses zauważy, że ma do czynienia z gadżetem.

Samsung nie zamontuje ekranu w tegorocznych okularach, ale wspomniany model Haean ma być już wyposażony w wyświetlacz MicroLED. Niekoniecznie musi to oznaczać, że warto czekać do 2027 roku – model z ekranem będzie odczuwalnie droższy w dniu debiutu. Dowiedzieliśmy się, że Galaxy Glasses zostaną wyposażone w procesor Snapdragon AR1, akumulator 155 mAh, głośniki kierunkowe z technologią przewodnictwa kostnego, a także w moduł WiFi i Bluetooth 5.3. Cała konstrukcja ma ważyć około 50 g.

źródło: Android Headlines

Kamery powinny pozwolić na robienie zdjęć i nagrywanie filmów, a także powinny być wykorzystywane przez sztuczną inteligencję. Otóż jedną z zalet ma być dostęp do Gemini. Sterowanie będzie odbywać się za pomocą komend głosowych z mocnym nastawieniem na język naturalny.

Kiedy premiera Samsung Galaxy Glasses i jaka cena będzie ich cena?

Wśród prawdopodobnych terminów premiery wymienia się najbliższą konferencję Unpacked, na której Samsung ma pochwalić się również nowymi składanymi smartfonami i serią smartwatchy Galaxy Watch 9. Możliwe więc, że okulary zobaczymy w okolicach lipca.

źródło: Android Headlines

Prezencja na Unpacked nie musi jednak od razu oznaczać dostępności urządzenia w sprzedaży. Niewykluczone, że Koreańczycy tylko zapowiedzą inteligentne okulary, a na możliwość ich sprawdzenia trzeba będzie trochę poczekać.

Serwis Android Headlines przewiduje, że cena może wynieść od 379 do 499 dolarów (równowartość około 1373-1808 złotych), a przyszłoroczny model z ekranem ma kosztować 600-900 dolarów (około 2174-3261 złotych).