Mapy Google w Android Auto ze świetnym odświeżeniem. To było potrzebne

Mapy Google w Android Auto doczekały się odświeżenia. Zmiana nie jest gigantyczna, ale dla kierowców może zrobić sporą różnicę. Użytkownicy zgłaszają też problemy z Gemini w samochodzie.

Świetna nowość dla kierowców – Mapy Google odświeżone w Android Auto

Mapy Google w Android Auto zaoferują subtelną, choć niezwykle ułatwiającą dotarcie do celu funkcję. Jeśli korzystacie z aplikacji Mapy na samochodowych wyświetlaczach to pewnie zauważyliście, że niektóre istotne do jazdy elementy nie są widoczne wyraźnie i z odpowiednim wyprzedzeniem. Wygląda na to, że Google kolejny raz wzięło pod uwagę opinie użytkowników.

W aplikacji Mapy Google wzdłuż każdej z dróg wyświetlają się odpowiednie dla nich oznaczenia. Niestety, często te „za zakrętem” są zbyt małe, aby kierowca mógł je łatwo dostrzec, co utrudnia nawigowanie w nieznanych miejscach. Google zdecydowało się na powiększenie tych etykiet na ulicach sąsiadujących z trasą, po której porusza się pojazd.

Na pierwszy rzut oka możesz tego nie zauważyć, ale z czasem to docenisz, szczególnie gdy wyruszysz w trasę. Drogi, które obejmuje zaplanowana przez Ciebie trasa, są wyświetlane z niebieską etykietą w białym obramowaniu. Z kolei ulice, jakie mijasz, są szare i też mają białe obramowanie.

Zmiany te zauważyli już autorzy z 9to5google, korzystający z wersji Map Google 26.17.03 i Android Auto 16.7.661604. Jak podkreślają, opcja ta jest aktywna wyłącznie wtedy, gdy ustawisz trasę i nie jest dostępna, gdy nawigacja nie została uruchomiona. Warto przypomnieć, że Google intensywnie rozszerza funkcjonalność Map. W marcu 2026 roku wspominaliśmy m.in. o nowym przycisku w Google Maps, który ułatwi udostępnianie lokalizacji.

Gemini zniknęło z Android Auto – Google już nad tym pracuje

Na początku kwietnia 2026 roku wspominaliśmy, że Google rozszerza dostępność Gemini w Android Auto. Teraz część użytkowników zgłasza, że nowy asystent nagle znika, a w zamian powraca stary Asystent Google. Niektórzy twierdzą, że Gemini działało bez zarzutu aż do aktualizacji Android Auto do wersji 16.7, choć jeden z redditerów uważa, iż napotkał błąd już w wersji 16.6.661414.

Co gorsza, nie da się przywrócić poprzedniej wersji, ani podczas zmiany ustawień asystenta, ani przez ponowne uruchomienie smartfona, samochodu czy wyczyszczenie pamięci podręcznej aplikacji Android Auto. Sytuacja została już zgłoszona do Google, a jeden z przedstawicieli opublikował wpis, w którym informuje, że sprawę przekazano reszcie zespołu.