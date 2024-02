vivo Y200e 5G zaprezentowany. To tani smartfon z AMOLED-em 120 Hz

Chciałbym, aby vivo Y200e 5G pojawił się w sprzedaży w Polsce. To naprawdę ciekawy smartfon, bowiem oferuje ekran AMOLED 120 Hz w atrakcyjnej cenie.

vivo Y200e 5G to nie tylko ekran AMOLED

Pod koniec października 2023 roku został pokazany naprawdę ciekawy smartfon vivo Y200 5G. Producent nie zwalnia jednak tempa, bowiem teraz do oferty dołączył model vivo Y200e 5G z nowszym chipem Snapdragon 4 Gen 2 na pokładzie, a także z innymi rozwiązaniami, które jak najbardziej zasługują na uwagę.

Bohater tego tekstu, czyli vivo Y200e 5G, wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz E4 AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (394 ppi) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Szczytowa jasność to natomiast 1200 nitów. Możemy więc stwierdzić, że mamy do czynienia z całkiem dobrym ekranem.

Sercem urządzenia, jak już wcześniej wspomniałem, jest procesor Snapdragon 4 Gen 2, któremu zależnie od wybranej wersji towarzyszy 6 lub 8 GB RAM. Producent wspomina tutaj jeszcze o funkcji wirtualnej pamięci, która w określonych scenariuszach pozwala „dodać 8 GB RAM”. Natomiast na dane użytkownika przeznaczone jest 128 GB pamięci.

Jeśli chodzi o zestaw aparatów, to z tyłu umieszczony jest główny aparat 50 Mpix. Towarzyszy mu sensor 2 Mpix, który ma pozwolić na wykonywanie lepszych zdjęć z efektem bokeh. Z przodu, w dziurce zlokalizowanej w ekranie, znalazł się aparat 16 Mpix. Do tego na pokładzie jest jeszcze akumulator 5000 mAh, który można ładować z maksymalną mocą 44 W z wykorzystaniem portu USB-C.

vivo Y200e 5G to również obsługa dual SIM, a także 5G, Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 802.11ac. Smartfon działa pod kontrolą Funtouch OS 14 (Android 14). Co ciekawe, zależnie od wybranego wariantu, jego wymiary nieznacznie się różnią. W wersji Black Diamond wynoszą one 163,1×75,81×7,79 mm, a waga to 185,5 gramów. Z kolei Saffron Orange, w którym zastosowano wegańską skórę, ma 163,1×75,81×7,99 mm i waży 191 gramów.

Ile kosztuje?

Ceny vivo Y200e 5G w Indiach przedstawiają się następująco:

6/128 GB – 19999 rupii (równowartość ~965 złotych),

8/128 GB – 20999 rupii (równowartość ~1010 złotych).

Wszystko brzmi przyjemnie do momentu, gdy przypomnimy sobie, że vivo wycofało się z Polski. Byłoby naprawdę super, gdyby ostatnie informacje zachęciły firmę do powrotu na nasz rynek.