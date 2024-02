Xiaomi Watch S3 trafi do Polski. Możliwe, że poznaliśmy jego cenę

Xiaomi Watch S3 już wcześniej został oficjalnie zaprezentowany. Jak najbardziej możemy stwierdzić, że jest to smartwatch dla osób, które lubią oryginalność. Niebawem takie osoby, a także wszyscy inni zainteresowani, omawiany smartwatch będą mogli kupić w Polsce w całkiem przyjemnej cenie.

Co oferuje Xiaomi Watch S3?

Smartwatch Xiaomi Watch S3 został pokazany pod koniec października 2023 roku. Nie możemy powiedzieć, że to kolejny nudny tego typu sprzęt na rynku. Otóż został on wyposażony w wymienny pierścień otaczający ekran. Możemy więc zmienić jego wygląd, wybierając spośród dostępnych kolorów i wzorów. Warto zauważyć, że inne smartwatche personalizację wyglądu mają ograniczoną tylko do wymiennych pasków i opcji ustawienia innej tarczy na ekranie. Może nie jest to rewolucyjne rozwiązanie, ale jego obecność jak najbardziej cieszy.

Xiaomi Watch S3 otrzymał 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczość 466×466 (326 ppi) z funkcją Always On Display. Do tego dochodzi obsługa eSIM i NFC oraz akumulator o pojemności 486 mAh. Według danych producenta, maksymalny czas pracy wynosi do 15 dni, a z włączonym trybem AOD możemy liczyć na czas korzystania bez ładowarki do 5 dni. Natomiast, gdy zdecydujemy się na korzystanie z technologii eSIM, to będziemy musieli pogodzić się z wyczerpaniem energii w akumulatorze po 7 dniach, a przy „intensywnym” korzystaniu po 3 dniach.

Xiaomi Watch S3 (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o funkcje sportowe, co dla wielu użytkowników może być kluczowe, to na pokładzie mamy ponad 150 trybów sportowych, 10 wbudowanych tras biegowych o różnej intensywności i możliwość korzystania z dwuczęstotliwościowego pozycjonowania z wykorzystaniem pięciu systemów GNSS. Mamy jeszcze 12-kanałowy moduł wykrywania tętna, który ma charakteryzować się dokładnością na poziomie do 97,95%, a także całodzienne monitorowanie tętna oraz poziomu natlenienia krwi i stresu.

Smartwatch ma wymiary 47x47x12 mm, waży 44 gramów (bez paska) i pracuje pod kontrolą systemu HyperOS, który zapewnia m.in. obsługę gestów (odwrócenie i potrząśnięcie nadgarstkiem; można do nich przypisać różne akcje).

Xiaomi Watch S3 – jaka cena w Polsce?

Warto zaznaczyć, że cena nie została jeszcze oficjalnie ujawniona w Polsce, ale smartwatch na chwilę pojawił się w sklepach. Najwidoczniej ktoś się pospieszył i przypadkiem opublikował ofertę z tym zegarkiem. Owszem oferta szybko zniknęła, ale wciąż dostępna jest w wynikach wyszukiwania Google.

Dzięki wspomnianej pomyłce dowiedzieliśmy się, że Xiaomi Watch S3 w Polsce może kosztować 649 złotych w wersji srebrnej i czarnej. Należy jednak nie brać tej ceny za pewną na 100%, ale niewykluczone, że właśnie tyle będziemy musieli zapłacić za tego smartwatcha.