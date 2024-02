Nowa aplikacja NVIDIA. Wszystko w jednym miejscu

Dość niespodziewanie NVIDIA ogłosiła wypuszczenie nowej aplikacji w wersji beta. To centrum zarządzania sterownikami oraz instalacją dodatkowego oprogramowania tej firmy, a do tego program będzie zintegrowany z GeForce NOW i NVIDIA Broadcast.

Aplikacja NVIDIA już dostępna

Osoby posiadające układy od zielonych na pewno ucieszą się z wiadomości, że nowa aplikacja NVIDIA jest już dostępna do pobrania w wersji beta. Oprogramowanie ma na celu uproszczenie procesu aktualizowania komputera o nowe sterowniki i inne funkcje, a także zaoferowanie wielu integracji z innymi programami firmy. Ma to być „ujednolicone centrum sterowania kartą graficzną oraz umożliwiające precyzyjne dostrojenie ustawień gry i sterowników w jednym miejscu”.

Cóż, przynajmniej na papierze brzmi to świetnie. Aplikacja NVIDIA ma również przeprojektowaną nakładkę z dostępem do narzędzi nagrywania rozgrywki, funkcji związanych z monitorowaniem wydajności, czy też filtrów ulepszających gry (w tym także tych opartych o bardzo popularne ostatnimi czasy AI).

Twórcy twierdzą, że jest to dopiero wstępna wersja beta i ta ma wiele „najlepszych funkcji z istniejących aplikacji NVIDIA”. Jednocześnie nowe oprogramowanie ma być dalej rozwijane, oferując zoptymalizowany interfejs, szereg nowych funkcjonalności, a także nagrody (dla zalogowanych osób). Tak wygląda np. nakładka w grze:

Nakładka aplikacji NVIDIA bezpośrednio w grze (źródło: informacja prasowa)

Nowe filtry i szereg funkcji

Aplikacja NVIDIA oferować będzie również nowe filtry Freestyle, które również będą oparte o sztuczną inteligencję. Funkcja RTX HDR będzie odpowiedzialna za płynne dodawanie HDR do gier SDR – o ile wyświetlacz obsługuje funkcje HDR. W ramach tej aplikacji posiadacze kart graficznych NVIDIA mogą pobrać już najnowszy sterownik Game Ready.

Sterownik optymalizuje rozgrywkę m.in. w Nightingale, nowej grze PVE, oraz w Granblue Fantasy: Relink, Pacific Drive i… Skull and Bones! Pobrać go można z nowej aplikacji, gdzie dostępne są również sterowniki oznaczone jako „studio”, skierowane do artystów oraz projektantów.

Aby móc korzystać z aplikacji należy mieć komputer wyposażony w:

system operacyjny: Windows 10 lub Windows 11,

RAM: min. 2 GB pamięci,

Przestrzeń na dysku twardym: min. 600 MB,

Sterownik: GeForce w wersji 551.52 lub nowszy,

CPU: Intel Pentium z serii G, Core i3, i5, i7 lub model wyższy lub AMD FX, Ryzen 3, 5, 7, 9 Threadripper lub model wyższy,

GPU: układy GeForce RTX z serii 20, 30, 40, GeForce GTX z serii 800, 900, 1000, 1600 oraz GeForce z serii MX100, MX200, MX300, 800M i 900M.

Wersję beta aplikacji można pobrać w tym miejscu.