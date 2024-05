Smartfon Vivo X100 Ultra wyznacza nowy standard foto

Smartfon Vivo X100 Ultra ma największy teleobiektyw na rynku, a to tylko jeden z wielu jego atutów. Nieźle prezentują się także pokazane wraz z nim modele X100s oraz X100s Pro. Spójrzmy na to, co konkretnie oferują.

Pod koniec ubiegłego roku na rynku zadebiutowały smartfony Vivo X100 i X100 Pro. Z miejsca stały się obiektami pożądania, a teraz, kilka miesięcy później, chiński producent zaprezentował trzy nowe modele z tej serii, na czele z flagowym Vivo X100 Ultra.

Vivo X100 Ultra to nowy obiekt westchnień

X100 Ultra to nie tylko najlepiej wyposażony smartfon w ofercie Vivo, ale też w ogóle jeden z najbardziej wypasionych modeli na rynku. Jego sercem jest topowy, dominujący w rankingach wydajności, chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Towarzystwa dotrzymuje mu od 12 do 16 GB RAM w formacie LPDDR5X oraz od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

X100 Ultra (fot. producenta)

Dopełnieniem całości w kontekście wnętrzności jest akumulator o pojemności 5500 mAh. Użytkownicy będą mogli go szybko ładować: przewodowo z mocą 80 W, a indukcyjnie – z mocą 30 W.

Największy teleobiektyw na rynku

Jednak pierwszoligowa wydajność to jeszcze nie wszystko, co ma mieć do zaoferowania ten model. Producent zadbał też o potężny zestaw aparatów, tworzony przez kamerę główną 50 Mpix (f/1.75), szerokokątną 50 Mpix (f/2.2) oraz nieprzeciętną jednostkę 200 Mpix (f/2.67) w formacie 1/1,4 cala z peryskopowym teleobiektywem, mającym umożliwiać uzyskanie niemal bezstratnego, 20-krotnego zoomu.

X100 Ultra (fot. producenta)

Czujnik teleobiektywu został opracowany wspólnie z firmą Samsung, a do tego może pochwalić się powłoką Zeiss T*. O obecności optycznej stabilizacji obrazu nie trzeba raczej wspominać, ale zrobię to choćby po to, by zwrócić uwagę na fakt, że mowa jest tu o wiodącym w branży standardzie CIPA 4.5.

Front zaś niemal w całości wypełnia 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności szczytowej na poziomie 3000 nitów i bardzo wysokiej rozdzielczości 3200×1440 pikseli. Miejsca ustępuje tylko aparatowi 50 Mpix do selfie.

Są też smartfony Vivo X100s i X100s Pro

Równocześnie producent zaprezentował także dwa inne modele: X100s oraz X100s Pro. Oba smartfony zostały wyposażone w najnowszy topowy procesor MediaTek: Dimensity 9300+, który zapewniać ma bardzo wysoką wydajność. To samo można powiedzieć o maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz od 256 GB do 1 TB pamięci wewnętrznej UFS 4.0.

Modele X100s (po lewej) i X100s Pro (po prawej) / fot. producenta

Jeden i drugi telefon ma też 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 100 W. O ile jednak X100s ma akumulator o pojemności 5100 mAh, to już X100s Pro oferuje 5400 mAh. Modele pomiędzy sobą różnią się także aparatami.

Vivo X100s oddaje do dyspozycji użytkowników zestaw: główny 50 Mpix (f/1.57) + szerokokątny 50 Mpix (f/2.0) + tele 64 Mpix z 3-krotnym zoomem. W przypadku Vivo X100s Pro natomiast wygląda to następująco: główny 50 Mpix (f/1.75) + szerokokątny 50 Mpix (f/2.0) + tele 50 Mpix z 4,3-krotnym zoomem.

Cała trójka bazuje na systemie Android 14 z nakładką OriginOS 4, oferuje łączność 5G i cechuje się wytrzymałymi konstrukcjami (spełniającymi wymogi normy IP69).

Ile kosztują te nowe smartfony?

Jak na razie nowe modele są przeznaczone wyłącznie na rynek chiński i nie jest jeszcze jasne, czy w przyszłości się to zmieni. Tymczasem zerknijmy jeszcze na ich ceny – te przedstawiają się następująco: