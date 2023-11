Szkoda, że nowe smartfony vivo nie będą dostępne w Polsce

Z sobie tylko znanych względów vivo zaprzestało sprzedaży swoich urządzeń w Polsce w czerwcu 2023 roku, nad czym niezmiernie ubolewam, gdyż do oferty marki regularnie dołączają bardzo ciekawe smartfony i nie tylko. Najnowsze vivo X100 i vivo X100 Pro również zaliczają się do tego grona.

Smartfony vivo X100 i vivo X100 Pro oferują bardzo atrakcyjną specyfikację techniczną

vivo X100 i X100 Pro to pierwsze na świecie smartfony z najnowszym, flagowym procesorem MediaTek Dimensity 9300 (4 nm), który według deklaracji producenta „wykręca” w AnTuTu ponad 2,24 mln punktów. Do tego na pokładzie znajdują się superszybkie pamięci RAM LPDDR5T i UFS 4.0 (w vivo X100 tylko w specjalnej wersji 16 GB/1 TB, poza tym LPDDR5X) – takie combo z pewnością zapewni topową wydajność. Nie tylko ona ma jednak być mocną stroną nowych flagowców vivo, gdyż producent – jak ma to w zwyczaju – postawił na mocne zaplecze fotograficzne i dodatkowe wsparcie.

vivo X100 oferuje zestaw 50 Mpix (sensor Sony IMX920 o rozmiarze 1/1.49″) z f/1.57 i optyczną stabilizacją obrazu + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym + 64 Mpix (f/2.57) teleobiektyw o budowie peryskopowej z OIS. Na tyle vivo X100 Pro umieszczono zaś trio 50 Mpix (matryca Sony IMX989 o wielkości 1/0,98″) z f/1.75 i OIS + 50 Mpix (f/2.0) z obiektywem ultraszerokokątnym + 50 Mpix (f/2.5) teleobiektyw o budowie peryskopowej z ruchomymi soczewkami i OIS. Aparat w vivo X100 dodatkowo wspiera autorski chip V2, a ten w vivo X100 Pro – najnowszy V3.

vivo X100 Pro (źródło: vivo)

Chińczycy nie potraktowali też po macoszemu kwestii zasilania smartfonów. vivo X100 ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W (do 50% w 11 minut). vivo X100 Pro wyposażono zaś w baterię 5400 mAh, która wspiera 100 W ładowanie przewodowe (do 50% w 1,5 minuty), a także indukcyjne o mocy 50 W.

Nowe smartfony vivo X100 i X100 Pro zachwycą również użytkowników swoimi ekranami – oba modele wyposażono w delikatnie zakrzywione wyświetlacze AMOLED 8T LTPO o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2800×1260 pikseli (proporcje 20:9, 452 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz, wsparciem dla palety kolorów DCI-P3 i HDR oraz szczytową jasnością do 3000 nitów.

Ponadto oba smartfony oferują m.in. ekranowy czytnik linii papilarnych, aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.0) na przodzie, dual SIM, port USB-C (vivo X100 USB 2.0, vivo X100 Pro USB 3.2 Gen1) i emiter podczerwieni. Do tego jeden i drugi może pochwalić się certyfikatem IP68.

Cena vivo X100 i vivo X100 Pro

vivo X100:

12/256 GB – 3999 juanów (równowartość ~2260 złotych),

16/256 GB – 4299 juanów (~2430 złotych),

16/512 GB – 4599 juanów (~2600 złotych),

16 GB/1 TB – 4999 juanów (~2830 złotych),

16 GB (LPDDR5T)/1 TB – 5099 juanów (~2890 złotych).

vivo X100 (źródło: vivo)

vivo X100 Pro: