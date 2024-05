TYLKO U NAS: Payback niebawem w kolejnej, popularnej sieci sklepów w Polsce

Program lojalnościowy Payback dodaje kolejną pozycję do listy partnerów. Klienci już niebawem będą mogli zbierać punkty w sklepach francuskiej sieci. Kiedy i jakie zmiany nadejdą do Carrefoura?

Carrefour partnerem programu Payback

Program lojalnościowy Payback umożliwia zbieranie punktów za zakupy w sklepach partnerskich. Po zgromadzeniu odpowiedniej puli punktów użytkownik może wykorzystać je na jedną z wybranych nagród czy obniżyć swój rachunek podczas zakupów. Dodatkowo można także otrzymać kupony, które wydawane są m.in. na stacjach benzynowych BP lub pojawiają się w dedykowanej aplikacji.

Lista sklepów uczestniczących w programie Payback jest dość zmienna. W ciągu ponad 10 lat działalności wielu partnerów zrezygnowało z tej opcji – można rzec, że część z nich zrobiła to na poczet stworzenia własnych aplikacji oraz „klubów” lojalnościowych. Tym razem jednak docierają do nas wieści o rozszerzeniu tej listy o popularną w Polsce sieć francuskich sklepów. Carrefour nawiązuje współpracę z programem Payback, a klienci już niebawem będą mogli zbierać punkty za każde zakupy.

W jaki sposób zbierać punkty?

O uruchomieniu Payback w Carrefour wspominaliśmy już pod koniec grudnia zeszłego roku, jednak zbieranie punktów będzie możliwe dopiero od 27 maja 2024 roku. Klienci za każde 3 złote wydane na zakupy w sklepie stacjonarnym i internetowym otrzymają jeden punkt do programu. Aby skorzystać z programu, konieczne jest dodanie karty lojalnościowej do Konta Carrefour w aplikacji Mój Carrefour.

(źródło: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Punkty Payback nie będą przyznawane m.in. za zakup paliwa, produktów tytoniowych, doładowań typu pre-paid, losów loteryjnych, preparatów do żywienia początkowego dla niemowląt, alkoholu (z wyłączeniem piwa) czy też płatności z programu Twoje Rachunki. Aby punkty zostały doładowane, konieczne jest okazanie karty Payback w dowolnej postaci – cyfrowej lub plastikowej – lub samodzielne jej zeskanowanie w samoobsługowych kasach.

Regulamin aplikacji „Mój Carrefour” obowiązujący od 27 maja 2024 roku (PDF)

Carrefour dodaje promocje do plastikowej karty

Zmiany nadchodzą także do popularnych programów obowiązujących w Carrefour. Również od 27 maja br. sieć sklepów powraca do możliwości skorzystania z większej liczby promocji w oparciu o tradycyjne plastikowe karty. Akcja została skierowana do osób 60+, które mogą nie posiadać smartfonów. Obowiązująca Karta Seniora pozwoli na dostęp do większej liczby zniżek i rabatów, które dotychczas obowiązywały wyłącznie użytkowników aplikacji.

Z dniem 27 maja br. zakończy się też możliwość dokonywania płatności mobilnych za pomocą aplikacji Mój Carrefour, a program punktowy o nazwie Rodzinka zostanie zamknięty. Do 25 maja możliwe jest zbieranie punktów – jeśli klientowi uda się zdobyć 600 punktów, będzie mógł wymienić je na e-kupon o nazwie Nagroda 10 złotych.