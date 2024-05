Kup smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 i odzyskaj aż 500 złotych

Technologiczny gigant rusza z kolejną promocją z cashbackiem. Tym razem można uzyskać aż 500 złotych zwrotu przy zakupie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6. W jaki sposób skorzystać z akcji?

Specyfikacja Samsung Galaxy Watch 6

Inteligentne zegarki cieszą się coraz większą popularnością. Rynek intensywnie się rozrasta, a producenci dodają nowe opcje do kolejnych smartwatchy. Stylowe urządzenia na nadgarstek znajdziemy w ofercie gigantów technologicznych, a jedną z propozycji, przetestowaną na łamach Tabletowo.pl, jest Samsung Galaxy Watch 6.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo

Zegarek ten został wyposażony w ekran o rozmiarze 1,31 cala, wykonany w technologii Super AMOLED. Jego rozdzielczość wynosi 432×432 piksele, a dzięki wykończeniu szafirowym szkłem urządzenie jest odporne na uszkodzenia. Sprzęt ma też 2 GB RAM i 16 GB wbudowanej pamięci. Galaxy Watch 6 otrzymał również akumulator o pojemności 300 mAh, co według producenta wystarcza na około 30 godzin pracy w trybie AoD oraz do 40 godzin w przypadku wyłączonego AoD.

Wśród czujników w smartwatchu znalazł się zestaw Samsung Bio Active, na który składa się pulsoksymetr, elektrokardiograf i czujnik impedancji bioelektrycznej, a także czujnik temperatury, światła, akcelerometr, barometr oraz żyroskop i kompas. Samsung Galaxy Watch 6 dostępny jest w dwóch wariantach – 40 i 44 mm. Sprzęt wykazuje się odpornością na wodę i pył, na co dowodem jest uzyskany certyfikat IP68. Zegarek pracuje w oparciu o system Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 4) z One UI 5 Watch.

Zyskaj zwrot przy zakupie inteligentnego zegarka

Galaxy Watch 6 kosztuje od 1099 złotych w konfiguracji z Bluetooth, a w przypadku opcji z obsługą LTE cena zaczyna się od około 1200 złotych. Z okazji Majowej Promocji Cashback, zorganizowanej przez Samsung Electronics, można jednak odzyskać część przeznaczonej na zakup smartwatcha kwoty.

W jaki sposób skorzystać z promocji? (źródło: Samsung)

Aby skorzystać z promocji należy w dniach od 13 maja do 2 czerwca 2024 roku zakupić zegarek u jednego z wybranych partnerów handlowych, których lista została ulokowana w regulaminie. Cashback pozwala odzyskać aż 500 złotych. Warunkiem otrzymania zwrotu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego do 9 czerwca br. Kwota trafi na konto bankowe w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!