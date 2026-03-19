UKE ogłasza konsultacje ws. pasma 3800-4200 MHz. Kto będzie mógł z niego skorzystać?

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, dotyczącego opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz. Kto będzie mógł z nich korzystać?

UKE chce opracować plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz

Wśród kompetencji Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest przeprowadzanie postępowań, które skutkują przyznaniem rezerwacji dla określonego spektrum częstotliwości. W październiku 2023 roku zakończyła się aukcja częstotliwości dla 5G w paśmie C, a w marcu 2025 roku UKE przyznał rezerwacje dla pasma 700 MHz dla 5G. Natomiast w lipcu 2025 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ujednolicił terminy rezerwacji częstotliwości.

Warto przy okazji przypomnieć, że każdy operator musi uruchomić co najmniej 3800 nadajników w paśmie C do końca 2027 roku. Z kolei w lutym 2026 roku Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował wyniki trzecich konsultacji dotyczących rozdysponowania dostępu do pasma 26 GHz – operatorzy przekazali, że na tę chwilę nie widzą potrzeby i sensu jego wykorzystania. Ich zdaniem najwcześniej powinno to nastąpić pod koniec obecnej dekady.

Teraz UKE ogłosił rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego, dotyczącego opracowania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz. Jego przedmiotem jest projekt zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz.

Podmioty, które są zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska, mają 30 dni na złożenie go – z dopiskiem „PZCz 3800-4200 MHz” – do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa lub adres do e-Doręczeń AE:PL-82868-41464-GIBAT-25.

Jak zauważa portal Telko.in, podobne konsultacje ogłoszono już 3 lata temu, jednak wówczas zainteresowanie wykorzystaniem tych pasm nie było zbyt duże.

Kto będzie mógł wykorzystać pasmo 3800-4200 MHz?

W projekcie zarządzenia Prezesa UKE w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz zastrzeżono, że nie mogą być one wykorzystywane do rozszerzania zasięgu lub pojemności sieci telekomunikacyjnej wykorzystującej częstotliwości z zakresu 3800-4200 MHz lub publicznej ogólnokrajowej sieci telekomunikacyjnej.

Pasmo 3800-4200 MHz jest bowiem przeznaczone na prywatne sieci 5G i będzie mogło być wykorzystywane przez:

jednostkę samorządu terytorialnego na jej potrzeby, na obszarze nie większym niż obszar obejmujący 20 gmin, w celach innych niż świadczenie usług komunikacji elektronicznej (w przypadku częstotliwości z zakresu 3800-3900 MHz)

oraz podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego na potrzeby własne lub, na obszarze nie większym niż obszar obejmujący 20 gmin, w celu świadczenia publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej w stałym bezprzewodowym systemie dostępowym (FWA) lub w celu innym niż świadczenie publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej (w przypadku częstotliwości z zakresu 3900-4200 MHz).

W projekcie wskazano również, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane w blokach o szerokości będącej wielokrotnością 5 MHz ciągłego widma, a minimalna szerokość wykorzystywanego widma wynosi 10 MHz, podczas gdy maksymalna 100 MHz. Ponadto założono, że szerokość widma wykorzystywanego przez jeden podmiot na obszarze jednej gminy lub mniejszym nie może przekroczyć 100 MHz.

Projekt zarządzenia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz (PDF)