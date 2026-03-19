Ten smartfon wygląda jak Samsung. I może go zawstydzić

Smartfony Samsunga, podobnie jak Apple, często stają się inspiracją dla chińskich producentów. Tak też jest w tym przypadku i ten model może nawet zawstydzić flagowego Galaxy, którego przypomina. Przynajmniej w niektórych aspektach.

Smartfon Realme P4 Lite 5G przypomina Samsunga, a w kilku aspektach jest od niego nawet lepszy

Na pierwszy rzut oka smartfon Realme P4 Lite 5G wygląda jak flagowy Samsung Galaxy, jednak wystarczy przyglądać mu się chwilę dłużej, aby zorientować się, że to tylko wrażenie. Mimo to z pewnością nie jest to przypadek – w tym obszarze to zawsze celowe działanie, aby przykuć uwagę klienta skojarzeniem z najbardziej znanymi konstrukcjami topowych producentów.

Realme P4 Lite 5G (źródło: Realme)

Smartfon Realme P4 Lite 5G może jednak zawstydzić obiekt swojej inspiracji, ponieważ wyposażono go w akumulator o pojemności aż 7000 mAh. Z drugiej strony, maksymalna obsługiwana moc ładowania to zaledwie 15 W, co nawet w porównaniu do flagowca Samsunga wygląda żałośnie.

Smartfon Realme P4 Lite 5G oferuje też odświeżanie obrazu z wyższą częstotliwością, bo nawet 144 Hz, lecz równocześnie zakres częstotliwości odświeżania nie jest tak szeroki jak w Galaxy. Do tego ekran ma – przy przekątnej 6,8 cala – rozdzielczość zaledwie 1570×720 pikseli (256 ppi) i jasność do 900 nitów (HBM; typowa do 700 nitów).

I to koniec elementów, gdzie smartfon Realme P4 Lite 5G może pochwalić się, że oferuje więcej niż Samsung Galaxy. Szczególnym rozczarowaniem jest zestaw aparatów, ponieważ na tyle jest tylko jeden – 13 Mpix, podczas gdy klient może mieć wrażenie, że są trzy – jak w Samsungu. Na przodzie natomiast znalazł się 5 Mpix aparat.

Zaplecze fotograficzne nie jest zatem mocną stroną tego urządzenia, podobnie jak nie będzie nią wydajność, ponieważ zastosowano tutaj przeciętny procesor MediaTek Dimensity 6300, od 4 do 6 GB RAM LPDDR4X i od 64 do 128 GB pamięci wbudowanej typu… eMMC 5.1. Co jednak ciekawe, producent zdecydował się umieścić „pod maską” komorę parową o powierzchni 5300 mm2 – jak podkreśla, dwa razy większą niż w iPhone 16 Pro Max.

Na plus zaś trzeba zaliczyć slot na kartę microSD do 2 TB i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz to, że smartfon Realme P4 Lite 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką Realme UI 7.0. Jego wymiary to z kolei 166,3×78,1×8,4 mm, a masa – 212 gramów. Producent deklaruje też odporność klasy IP64.

Realme P4 Lite 5G to tani smartfon

Smartfon Realme P4 Lite 5G będzie sprzedawany w Indiach w cenie od 12999 rupii (równowartość około 520 złotych) za wersję 4/64 GB. Za wariant 4/128 GB klienci zapłacą 13999 rupii (~560 złotych), a konfigurację 6/128 GB – 15999 rupii (~640 złotych).

Jest raczej niewielkie prawdopodobieństwo, że smartfon Realme P4 Lite 5G trafi do sprzedaży w Polsce. W tym przypadku nie ma jednak czego żałować.