UKE ułatwi życie operatorom. Pozytywna zmiana

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że podjął decyzję, która ułatwi życie operatorom, ponieważ ma związek z procesem, kluczowym w ich działalności.

UKE zmienia zasady związane z rezerwacją częstotliwości

Zapewne nie każdy wie, że operatorzy komórkowi świadczą swoje usługi, korzystając z różnych częstotliwości. Dostęp do nich rozdysponowywany jest w różny sposób, natomiast najistotniejsze jest to, że telekomy nie otrzymują konkretnego pasma na własność. Jest im przydzielana wyłącznie rezerwacja na określony czas, po którym muszą ponownie ubiegać się o prawo do korzystania z danej częstotliwości.

Czas obowiązywania rezerwacji może być różny, najczęściej to 15 lat, dzięki czemu operatorzy zyskują czas na realizację zobowiązań inwestycyjnych i budowę nowoczesnej infrastruktury. Gdy zbliża się koniec obowiązywania rezerwacji, firma może złożyć wniosek o dokonanie rezerwacji na kolejny okres.

Dotychczas Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznawał ją na maksymalny możliwy okres, jednak zauważono, że ma to efekt uboczny w postaci różnych terminów wygasania rezerwacji w tym samym paśmie częstotliwości. Zdarzają się bowiem sytuacje, że poszczególne pasma częstotliwości w ramach danego pasma były udostępniane w różnych terminach, często odległych.

W związku z tym zdecydowano się uprościć zasady związane z tym obszarem, aby ułatwić życie operatorom. Od teraz rezerwacje na kolejny okres mają być przyznawane z konkretną, jednakową dla całego pasma, datą końcową, którą będzie obecnie najdłuższy termin obowiązywania rezerwacji w danym paśmie:

700 MHz – 31 maja 2040 roku (aukcja częstotliwości 700 MHz została rozstrzygnięta w marcu 2025 roku),

800 MHz – 31 maja 2040 roku,

900 MHz – 31 grudnia 2038 roku,

1800 MHz – 31 grudnia 2037 roku,

2100 MHz – 31 grudnia 2037 roku,

2600 MHz – 31 grudnia 2039 roku,

3600 MHz – 30 listopada 2038 roku (aukcja 3,6 GHz zakończyła się w październiku 2023 roku).

Co dzięki temu zyskają operatorzy?

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przekonany, że ogłoszona zmiana przyniesie wiele korzyści. Przede wszystkim sprawi, że wszyscy uczestnicy rynku, tj. operatorzy, inwestorzy i regulator, będą mogli precyzyjniej planować działania strategiczne, inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacyjne. Ponadto zapewni sprawiedliwy podział pasma, jeśli zajdzie taka konieczność, bowiem równocześnie wygasną wszystkie rezerwacje w danym paśmie, więc będzie można podzielić je na równych, przejrzystych i niedyskryminujących zasadach.

Ponadto UKE informuje, że zrównanie okresów rezerwacji umożliwia przyznawanie rezerwacji z tymi samymi, co do zasady, warunkami wykorzystywania częstotliwości, a do tego ujednolicenie terminów pozwoli na znaczne ograniczenie sytuacji, w których decyzje w ramach danego pasma będą podejmowane w oparciu o różne przepisy prawa.

Urząd Komunikacji Elektronicznej porządkuje pasma

UKE zajmuje się też reshufflingiem, który skutkuje uporządkowaniem pasma, dzięki czemu operator dysponuje ciągłym blokiem widma. Proces ten zakończono z powodzeniem w przypadku pasm 900 MHz i 2100 MHz, a aktualnie porządkowane jest pasmo 1800 MHz.