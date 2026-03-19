Spider-Man zmienił Xperię na Samsunga. Dziwne, że go na niego stać

Superbohater to w końcu też człowiek – jak pokazuje Peter Parker. Spider-Man postanowił jednak zmienić smartfon, z którego korzysta. To już nie Sony Xperia, a Samsung Galaxy.

Spider-Man zmienił Xperię na Samsunga. Ludzie dziwią się, że było go na niego stać

Na platformie YouTube opublikowano zwiastun nowego filmu Spider-Man: Brand New Day (pol. Spider-Man: Całkiem nowy dzień), którego premiera w kinach zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim smartfon, który trzyma w ręce Peter Parker, ponieważ to już nie Sony Xperia , tylko Samsung – konkretnej Samsung Galaxy Z Flip 7. Spider-Man najpierw ogląda na nim Reels na Instagramie, a następnie – co może zakłuć w oczy – kładzie urządzenie ekranem do dołu na stalowej belce, dodatkowo dociskając go do niej.

Przesiadka z Xperii na składanego Samsunga Galaxy Z Flip 7 nie umknęła również użytkownikom Reddita, którzy zwrócili uwagę na fakt, że Spider-Man posiada zaskakująco drogi smartfon jak na osobę, która nie „śmierdzi groszem” i musi mieszkać w iście spartańskich warunkach.

Ile trzeba zapłacić za smartfon, z którego korzysta Spider-Man?

W Stanach Zjednoczonych Samsung Galaxy Z Flip 7, który został zaprezentowany 9 lipca 2025 roku, kosztuje od 1099 dolarów za wersję z 256 GB pamięci wbudowanej. W Polsce, w sklepie producenta, trzeba zapłacić za niego 4999 złotych, ale w wybranych sklepach można go kupić już za 4299 złotych.

Naturalnie Spider-Man nie zapłacił za smartfon Samsung Galaxy Z Flip 7 ani centa, ponieważ jest narzędziem do promocji tego modelu. Koreańczycy musieli być bardzo hojni, skoro Sony postanowiło ulokować w swoim filmie urządzenie konkurencji.

Chyba że Japończycy w końcu doszli do wniosku, że używanie przez Spider-Mana Xperii nie przynosi spektakularnych efektów w postaci znacznie zwiększonej sprzedaży smartfonów Sony i bardziej opłacalne jest lokowanie w filmie urządzenia marki, która zapłaci za to najwięcej.

To nie pierwszy taki przypadek, gdy główny (super)bohater przesiada się na smartfon innej marki. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w filmie Nie czas umierać, w którym Bond korzysta z Nokii (to i tak nie sprawiło, że klienci zaczęli masować urządzenia z logo fińskiej marki na obudowie – dziś jest już nieobecna w segmencie smartfonów).