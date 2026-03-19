Co czwarty iPhone jest narażony na to niebezpieczeństwo. Jeśli możesz – natychmiast go zaktualizuj

Nawet blisko 25% iPhone’ów jest podatnych na atak z użyciem DarkSword. Ta technika nie wymaga zainstalowania na smartfonie ofiary złośliwego oprogramowania.

Co czwarty iPhone jest narażony na to niebezpieczeństwo. Jak działa DarkSword?

Przestępcy często wykorzystują różne techniki, aby nakłonić ofiarę do zainstalowania złośliwego oprogramowania lub pobrania zainfekowanego pliku. DarkSword tego nie wymaga, ponieważ zasada jego działania jest inna – nie jest konieczne ściągnięcie żadnej aplikacji ani pliku.

DarkSword aktywuje się, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową, na której osadzono „złośliwą ramkę iframe”. Daje to mu zielone światło, ponieważ dzięki temu jest w stanie przejąć kontrolę nad „legalnymi procesami w systemie operacyjnym iPhone’a w celu kradzieży danych”.

DarkSword jest tym bardziej przebiegły, że po zakończeniu kradzieży danych całkowicie usuwa wszystkie ślady swojego działania. W kręgu jego zainteresowania znajdują się m.in. hasła oraz dane dostępowe do portfeli kryptowalutowych.

Mechanizm ten wykorzystano m.in. w Arabii Saudyjskiej, Malezji, Rosji, Turcji i Ukrainie. Choć Polska nie została wymieniona, wcale nie oznacza to, że mieszkańcy kraju nad Wisłą nie mogą paść ofiarą ataku z jego użyciem. Tym bardziej, że z uwagi na sytuację polityczną Polska jest na celowniku hakerów.

Użytkownicy iPhone’ów mogą zabezpieczyć się przed DarkSword

Przywoływany mechanizm jest zagrożeniem dla użytkowników iPhone’ów, pracujących pod kontrolą systemu iOS od wersji iOS 18.4 (wydanej w marcu 2025 roku) do iOS 18.6.2 (udostępnionej w sierpniu 2025 roku).

W lutym 2026 roku Apple ujawniło, że do 12 lutego 2026 roku iOS 18 był zainstalowany na 24% wszystkich aktywnych iPhone’ów, co oznacza, że podatnych na atak z użyciem DarkSword jest nawet blisko 1/4 posiadaczy smartfonów firmy z Cupertino.

W iOS 26 Apple załatało tę podatność, dlatego wszyscy, którzy mają możliwość zainstalować najnowszą wersję iOS, powinni to zrobić jak najszybciej. iOS 26 jest dostępny dla smartfonów z serii iPhone 11 (z 2019 roku) i nowszych, więc nawet posiadacze prawie 7-letnich modeli mogą zabezpieczyć się w ten sposób.