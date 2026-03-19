Zakaz telefonów w polskich szkołach. Nowe przepisy od września

Już od najbliższego roku szkolnego w szkołach podstawowych obowiązywać będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Taką informację oficjalnie przekazała ministra edukacji, Barbara Nowacka.

Zakaz korzystania z telefonów w polskich szkołach już od 1 września 2026 roku

Barbara Nowacka ogłosiła, że Ministerstwo Edukacji, na którego czele stoi, kończy już prace nad nowymi przepisami. Sprawią one, że od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych zostanie wprowadzony całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Dzieci nie będą mogły używać tych urządzeń ani podczas lekcji, ani na przerwach między zajęciami.

Uczniowie będą mogli wnosić telefony do szkoły, ale będą je musieli zdawać. Resort nie zamierza przy tym narzucać szkołom jednego konkretnego rozwiązania – dyrektorzy będą mogli sami zdecydować, czy urządzenia pozostaną w szafkach, w tzw. bezpiecznych woreczkach, czy też w koszykach u nauczycieli. Przewidziane są również wyjątki w sytuacjach nadzwyczajnych, np. z przyczyn zdrowotnych.

Decyzja została przyspieszona, bo statystyki są przerażające

Barbara Nowacka przyznaje, że decyzja o wprowadzeniu nowych przepisów została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem oraz publikacji raportu „Diagnoza Młodzieży 2026”. Z tego ostatniego wynika między innymi, że aż 71% nastolatków deklaruje uzależnienie od telefonu, a 3 na 5 dzieci odczuwa chroniczne zmęczenie.

Uzależnienie od telefonu – jak i szerzej: od technologii – ma potwierdzony badaniami tragiczny wpływ na jakość życia i rozwój dzieci. Przede wszystkim nadużywanie mediów społecznościowych bezpośrednio wiąże się z pogorszeniem samopoczucia oraz zwiększoną częstotliwością występowania stanów depresyjnych i lękowych. Przyczynia się też do problemów społecznych, takich jak izolacja. Da się również zauważyć korelację pomiędzy używaniem smartfonów a deficytem uwagi i innymi problemami z koncentracją czy przyswajaniem wiedzy.

To tylko wierzchołek góry lodowej. Raport „Diagnoza Młodzieży 2026” wskazuje również na to, że 73% dzieci między 12. a 14. rokiem życia wie, jak znaleźć pornografię w internecie, a 26% dzieci od 7. do 12. roku życia miało z nią kontakt. Problematyczne dla młodzieży jest także odróżnienie prawdy od fałszu (konkretnie: dla 44% osób w wieku 13-16 lat).

Ważna zmiana, ale to nie wystarczy

Całkowity zakaz korzystania z telefonów jest rozwinięciem obecnych przepisów, które pozwalają szkołom wprowadzać ograniczenia w tym zakresie. Rozwiązania tego typu cieszą się sporą popularnością – na ich wdrożenie w ostatnich latach zdecydowało się ponad 50% szkół.

Instytut Spraw Obywatelskich, będący jednym z najgłośniej poruszających ten temat podmiotów, chwali Ministerstwo Edukacji za tę zmianę, ale wskazuje też, że przepisy to tylko połowa sukcesu. Ważne, aby równocześnie zadbać o odpowiednią edukację dzieci – jak dobrze funkcjonować także poza szkołą, gdzie ograniczenia mogą wprowadzać jedynie rodzice.