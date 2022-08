PlayStation VR 2 dopiero w 2023 roku!

Ku zaskoczeniu nikogo, PlayStation VR 2 ukaże się na rynku wraz z początkiem przyszłego roku. Sony najwyraźniej potrzebuje jeszcze trochę czasu, by dopracować nowy hełm do zabawy w wirtualnej rzeczywistości.

Reklama

Co wiemy o PlayStation VR 2?

Wystarczył jeden post na Twitterze, by potwierdzić doniesienia wszystkich obserwatorów rynku sprzętu. PlayStation VR 2 trafi na rynek najpewniej w pierwszym kwartale 2023 roku. Gogle będą kompatybilne wyłącznie z PlayStation 5, a jedyną zapowiedzianą dotychczas produkcją wewnętrzną jest Horizon: Call of the Mountain, czyli spin-off zasłużonej marki holenderskiego Guerrilla Games.

Podobnie jak konsola obecnej generacji, PlayStation VR 2 wykorzysta silnik Tempest 3D do wytwarzania dźwięku zależnego od pozycji i ruchu głowy. Jego zastosowanie świetnie można odczuć chociażby w takim Fortnite, gdzie gra w słuchawkach staje się niezastąpionym atutem podczas zabawy w trybie battle-royale.

Hełm wirtualnej rzeczywistości połączy się z konsolą prostym kablem USB, a oprócz nowego kontrolera PlayStation VR2 Sense z haptycznymi wibracjami, system wykorzysta również rozdzielczość obrazu czterokrotnie wyższą od możliwości poprzedniego headsetu Japończyków. Nadchodzący sprzęt potrafi również śledzić ruch oczu, co zaowocuje lepszą mimiką twarzy – jeśli tylko deweloperzy będą potrafili wykorzystać te funkcje.

PlayStation VR 2 – hełm oraz kontroler w pełnej krasie (źródło: PlayStation Polska)

Na detale trzeba poczekać

Oprócz przybliżonej daty premiery oraz specyfikacji, trudno powiedzieć coś więcej na temat PlayStation VR 2. Moim jedynym życzeniem jest wsteczna kompatybilność z grami na poprzedni hełm Sony. Przez te kilka lat pojawiło się zbyt wiele dobrych pozycji, które mogłyby przepaść na wieki przez brak wstecznej kompatybilności. Muszę kiedyś zagrać w Astro Bot: Rescue Mission (2018), a taka funkcja z pewnością ułatwiłaby sprawę.

6.5 Ocena

Choć dostępność PlayStation 5 poprawia się z miesiąca na miesiąc, wyrwanie konsoli bez zestawu, w premierowej cenie graniczy wręcz z cudem. Sklepy przepychają się w tworzeniu paczek za 3000 złotych, szczęśliwie uszczuplając magazyny z kolejnych gier, których inaczej nikt o zdrowych zmysłach by nie zakupił. To tworzy obawę, że ze względu na problemy z łańcuchem produkcji, podobna sytuacja może spotkać PlayStation VR 2.

Niemniej jednak, czekamy na dalsze szczegóły. Choć portfolio od zewnętrznych wydawców z pewnością nie zawiedzie, ja najbardziej czekam na produkcje od PlayStation Studios, w tym zapowiedziane Horizon: Call of the Mountain. Miejmy nadzieję, że do tego czasu opanuję symptomy choroby lokomocyjnej, jakie doświadczyłem podczas zabawy z Meta Quest 2.