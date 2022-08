YouTube zaczyna promować podcasty

Zainteresowanie podcastami na świecie ciągle rośnie, a kolejne firmy inwestują ogromne pieniądze w ten rynek. Wygląda na to, że YouTube też chce dostać swój kawałek ciasta i zaczyna promować twórców podcastów.

Nowa zakładka na YouTube

Na stronie YouTube oraz w aplikacji mobilnej pojawiła się nowa zakładka do przeglądania filmów, będących wyłącznie podcastami. Na chwilę obecną tylko niektórzy użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp. Ci, którzy otrzymali już tę możliwość, są w stanie przeglądać proponowane podcasty oraz playlisty z nimi. Co ciekawe, użytkownicy YouTube Premium widzą identyczny interfejs jak korzystający z platformy bez opłat.

Zakładka została dodana po cichu bez żadnego oficjalnego ogłoszenia. Jak zauważa serwis Engadget, funkcja ta pojawiła się już w lipcu tego roku, ale zdaje się dopiero teraz być szerzej udostępniana.

Nie jest do końca jasne, co stanie się z istniejącą już aplikacją Google Podcasts, która przecież należy do tej samej spółki. Jest natomiast szansa, że będzie ona działać kompletnie oddzielnie od zakładki w popularnym serwisie strumieniującym wideo.

Zainteresowanie branżą podcastów

To nie pierwszy raz, gdy YouTube interesuje się podcastami. W marcu tego roku pojawiły się doniesienia, że firma proponuje twórcom nawet do 300 tys. dolarów za stworzenie podcastu. To ewidentna próba głębszego wejścia w rynek tego typu treści i umocnienie konkurencji dla ofert Spotify, Apple czy Amazona – najsilniejszych firm w branży podcastów.

Nie jest jasne, jakie są konkretne plany firmy w kwestii rozwoju swojego udziału na rynku podcastów, natomiast nowo dodana zakładka będzie w stanie przyciągnąć więcej potencjalnych widzów do takich treści. To z pewnością przyniesie platformie korzyści, jeśli ta zdecyduje się dalej inwestować w tę branżę.

Wątpliwym jest raczej, że pojawi się osobna aplikacja od YouTube, przeznaczona tylko do podcastów, jak to miało miejsce z Google Podcasts, natomiast promowanie twórców w nowej zakładce może zachęcić ich do publikowania swoich treści na tej platformie. Może nawet doczekamy się ekskluzywnych treści, które znajdziemy wyłącznie w wersji wideo na YouTube?