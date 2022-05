Powroty z imprez (i nie tylko) będą łatwiejsze. Uber wjeżdża do Częstochowy

Przejazd Uberem będzie można teraz zamówić w mieście znanym z Jasnej Góry. Co więcej, z tej okazji została przygotowana specjalna promocja, która pozwala zaoszczędzić nawet 100 złotych.

Przejazdy Uberem dostępne w Częstochowie

Firma, świadcząca m.in. usługi przewozu osób, sukcesywnie rozszerza swoją dostępność w Polsce. W tym roku Uber pojawił się m.in. w Rzeszowie i Kielcach, a teraz do listy wspieranych miast dołącza Częstochowa. Ponadto niedawno dowiedzieliśmy się, że Uber został wybrany przez Lotnisko Chopina na rekomendowanego partnera.

Warto zauważyć, że już wcześniej, nieco ponad dwa lata temu, amerykańskie przedsiębiorstwo zaznaczyło swoją obecność w Częstochowie. Wówczas jednak wprowadzono usługę Uber Eats służącą do zamawiania jedzenia. Została ona ciepło przyjęta i aktualnie cieszy się wysokim zainteresowaniem, więc podjęto decyzję o rozszerzeniu oferowanych usług o transport osób.

Przewozy mogące okazać się interesującą alternatywą dla klasycznych taksówek, są już dostępne w Częstochowie. Identycznie jak w każdym innym mieście, wystarczy pobrać aplikację, wskazać cel podróży, wybrać poziom przejazdu (np. Comfort) i to już wszystko.

Warto dodać, że Uber dostępny jest również w wielu innych miastach i regionach Polski – skorzystamy z niego w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Kielcach, Radomiu, Białymstoku i na Śląsku. Co ciekawe, mieszkańcy Częstochowy musieli trochę poczekać na wdrożenie usługi w ich mieście, bowiem platforma po raz pierwszy w Polsce ruszyła w 2014 roku w Warszawie.

Dobra promocja na start

Jak już wspomniałem na początku, Uber przygotował specjalną promocję w związku z uruchomieniem przewozów osób w Częstochowie. Wpisując kod WITAJCZESTOCHOWO nowi użytkownicy mogą zaoszczędzić aż 100 złotych podczas 5 pierwszych przejazdów. Z kolei wpisując kod KOCHAMCZESTOCHOWE3X50 mieszkańcy mogą skorzystać z 50% promocji na trzy przejazdy.

W celu skorzystania z promocji należy pobrać aplikację Uber (iOS lub Android), otworzyć zakładkę Portfel, następnie na samym dole po kliknięciu na pozycję Dodaj kod promocyjny musimy wpisać jeden z wymienionych przed chwilą kodów.

Należy mieć na uwadze, że pierwsza promocja upoważnia do 5 darmowych przejazdów do sumy 20 złotych każdy. Oferta obowiązuje w dniach 26.05-29.05.2022. Natomiast w przypadku drugiej promocji, czyli 50% na trzy przejazdy, maksymalna wartość obniżki na każdy z przejazdów wynosi 10 złotych. Tutaj oferta obowiązuje w dniach od 26.05 do 06.06.2022.