Uber Eats dostarczy jedzenie… z drugiego końca kraju

Trzy tygodnie temu Uber zapowiedział mnóstwo nowości w swoich usługach (niektóre – ponownie – mogą nie spodobać się konkurencji). Firma ogłosiła właśnie kolejną, dość niespodziewaną możliwość – stanie się nie tylko lokalnym, ale też ogólnokrajowym dostawcą. Tak, jedzenia.

Reklama

Uber nie stoi w miejscu – ciągle się rozwija

Uber staje się powszechnym widokiem w coraz większej liczbie polskich miast – od niedawna mogą z niego korzystać m.in. mieszkańcy Częstochowy i Kielc. Już wkrótce kierowcy pracujący dla tej firmy będą mogli także odebrać pasażerów bezpośrednio spod hali przylotów na Lotnisku Chopina.

Uber na tym jednak nie poprzestaje – podczas wydarzenia GO&GET 2022 zapowiedział wiele nowych usług, w tym możliwość zamówienia… busa, vana osobowego, a nawet autobusu, a także vouchery dla klientów indywidualnych, którymi można na przykład opłacić przyjazd gości weselnych. Ponadto pojawi się usługa zamówienia przejażdżki autem elektrycznym klasy premium.

Podczas eventu GO&GET 2022 zapowiedziano także nowości w usłudze Uber Eats, na przykład możliwość zamówienia jedzenia za pośrednictwem Asystenta Google lub… na stadionie z pominięciem kolejki. Ogłoszono również rozpoczęcie testów dostarczania jedzenia przez autonomiczne pojazdy. Teraz firma poinformowała o kolejnej, nieoczekiwanej nowości.

Nowość w Uber Eats – ogólnokrajowe dostawy

Firma ogłosiła wprowadzenie… ogólnokrajowych dostaw. Dzięki tej usłudze klienci z całych Stanów Zjednoczonych będą mogli zamówić posiłki z ulubionych restauracji w Nowym Jorku, Miami i Los Angeles (kolejne miasta zostaną dodane do tej listy wkrótce).

Uber informuje, że jest to odpowiedź na pojawiające się w ubiegłych latach (szczególnie w okresie lockdownów, kiedy podróżowanie było mocno utrudnione lub w ogóle niemożliwe) prośby konsumentów o umożliwienie dostarczenia ich ulubionego jedzenia prosto do domu. Tego samego oczekiwali również sprzedawcy, którzy chcieli urozmaicić swoją ofertę i dotrzeć do nowych klientów.

Dostawą zamówień zajmie się firma transportowa FedEx. Na jednym z udostępnionych przez Ubera zrzutów ekranu widać adnotację, że Pasta Sisters szacuje czas dostawy na 5-7 dni, więc czasami użytkownicy będą musieli uzbroić się w cierpliwość i w tzw. międzyczasie najeść się czymś innym.

źródło: Uber

Pojawia się jednak jedno, zasadnicze pytanie: ile rzeczywiście będzie trwała dostawa i w jakim stanie do klienta dotrze posiłek. Stany Zjednoczone są bowiem ogromne i przemieszczenie zamówienia z punktu A do punktu B może potrwać wiele godzin. Raczej nie ma co marzyć, że jedzenie będzie ciepłe, ale czy przez ten czas zwyczajnie nie straci swoich walorów smakowych lub nawet świeżości?