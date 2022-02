Mieszkasz w Rzeszowie? Możesz już zamawiać Ubera i zaoszczędzić 60 złotych

Uber otwiera się na kolejne polskie miasta. Odpowiednio oznaczone samochody świadczące już pojawiły się w Rzeszowie. Na początek można skorzystać z promocyjnych przejazdów.

Uber w Rzeszowie

Od początku 2022 roku Uber zdążył uruchomić aplikację do zamawiania przejazdów w Bydgoszczy. Jeśli jeszcze nie udało się Wam skorzystać z kodów rabatowych przeznaczonych dla użytkowników apki w tym mieście, to możecie to zrobić jeszcze dziś (22.02.) do końca dnia. Kolejne okazje pojawiają się dla mieszkańców i osób wizytujących Rzeszów.

Uber bardzo docenia emocje związane z uczciwym współzawodnictwem sportowym, stąd firma przygotowała kody promocyjne z nazwami lokalnych klubów, aby każdy kibic niezależnie od tego, z jaką dyscypliną i herbem się utożsamia, mógł założyć konto w aplikacji Uber i skorzystać z promocji.

Wykorzystując kod KochamRzeszow3x50 można obniżyć koszt trzech przejazdów – o 50% każdy. A to jeszcze nie wszystko.

60 złotych w promocji

Powyższa promocja brzmi świetnie, ale Uber przygotował jeszcze jedną, obowiązującą tylko przez weekend. Wpisując w aplikacji kod WEEKENDRZESZOW nowi użytkownicy mogą oszczędzić aż 60 złotych (max. 20 złotych na każdy z 3 objętych promocją przejazdów).

W ten sposób nie tylko przetestujemy usługę, ale także będziemy mieli okazję przemieścić się względnie tanio w granicach miasta. Czas skorzystać!