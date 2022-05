Uber przyjedzie po Ciebie na Lotnisko Chopina

Po opuszczeniu samolotu podróżujący najczęściej myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej znaleźć się w domu lub dotrzeć do innego celu swojej podróży. Uber w tym pomoże – odbierze pasażera bezpośrednio pod samą halą przylotów.

Reklama

Lotnisko Chopina niedawno było gorącym tematem, ponieważ kontrolerzy lotów nie zgadzali się z nowym systemem wynagrodzeń za swoją bardzo odpowiedzialną i obciążoną ogromnym stresem pracę – w końcu również od nich zależy ludzkie bezpieczeństwo i życie. Konflikt tymczasowo został zawieszony i obecnie podróżni mogą (względnie) swobodnie wylatywać i przylatywać na Okęcie.

Uber na Lotnisko Chopina

Największe lotnisko w Polsce jest bardzo dobrze skomunikowane – nie ma żadnego problemu, aby się na nie dostać i z niego wydostać. Uber poinformował dziś o nawiązaniu ścisłej współpracy z Lotniskiem Chopina, dzięki której pasażerowie przylatujący do Polski będą mogli szybko i wygodnie dotrzeć do domu, hotelu lub innego celu swojej podróży do kraju nad Wisłą.

Dzięki współpracy na przełomie czerwca i lipca 2022 roku pasażerom zostanie udostępniona nowa usługa – kierowca Ubera będzie mógł podjechać po klienta pod samą halę przylotów. W aplikacji pojawi się całkowicie nowy produkt, który umożliwi zamówienie takiej usługi.

Podróż Uberem w wysokim standardzie z Lotniska Chopina

Współpraca zapewni pasażerom wielowymiarową wygodę – nie tylko możliwość zamówienia przejazdu w kilku krokach przez aplikację w dedykowanej sekcji, ale też podróż pojazdem o podwyższonym standardzie, który podjedzie bezpośrednio pod halę przylotów. Dodatkową zaletą jest informacja o koszcie przejazdu, podana jeszcze przed zamówieniem go.

Firma przewozowa informuje, że zastosuje technologię opartą na algorytmach predykcyjnych, żeby skrócić czas oczekiwania na kierowcę i zapewnić optymalną dostępność usługi. Inteligentna technologia dopasowywać będzie liczbę dostępnych aut do aktualnego zapotrzebowania wyznaczonego liczbą lądujących w danym momencie pasażerów.

Na całym świecie usługi Uber są dostępne na ponad 250 lotniskach* i cieszymy się, że nowoczesne rozwiązania technologiczne będą dostępne także na Lotnisku Chopina. Intuicyjny transport z lotniska to jeden najważniejszych czynników decydujących o zadowoleniu pasażera, a jak wynika z naszych ankiet, w Polsce Uber jest wskazywany jako preferowana opcja przejazdu trzy razy częściej niż inne aplikacje. Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Poland

*Na oficjalnej stronie Ubera widnieje informacja o dostępie do przejazdów na ponad 600 lotniskach. Aktualnie Lotnisko Chopina rekomenduje jedynie usługi korporacji taksówkowej ELE Taxi (i podaje, że koszt przejazdu z lotniska do centrum Warszawy wynosi ~40 złotych).