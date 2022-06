Call of Duty: Modern Warfare II zawita również na Steam. Tylko cena z kosmosu

Zgodnie z zapowiedziami zobaczyliśmy zwiastun Call of Duty: Modern Warfare II. Activision-Blizzard nie przejmuje się nazewnictwem, które nawiązuje do kultowej gry z 2009 roku o dokładnie tym samym tytule. Po raz pierwszy od dawna tytuł ukaże się również na platformie Steam. Niestety, cena nie ma wiele wspólnego z pecetowymi standardami.

Płać i płacz, panie graczu!

28 października 2022 roku – tego dnia Call of Duty: Modern Warfare II będzie miało światową premierę. Tytuł ukaże się na komputerach PC oraz konsolach: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X i Xbox Series S. Jest to z pewnością jedna z ostatnich tak dużych premier na sprzęcie poprzedniej generacji.

Co jednak zaskakuje, to zapowiedź premiery na platformie Steam. Activision-Blizzard zwykło wrzucać swoje wydawnictwa wyłącznie na Battle.net, dlatego gracze ucieszą się z obecności gry w serwisie Gabe’a Newella. Co ich nie zadowoli, to z pewnością cena gry. Podstawowe wydanie Call of Duty: Modern Warfare II zostało wycenione na 349 złotych, a Edycja Skarbca kosztuje już 459 złotych! W ramach ciekawostki, oto jej zawartość:

Wczesny dostęp do otwartej bety,

Czerwony Pakiet Operatorów z Grupy 141,

4 Operatorów: Ghost, Soap, Farah i Price,

FJX Cinder – pierwszy w historii skarbiec broni,

Karnet Bojowy (1 Sezon) + pominięcie 50 poziomów.

Activision-Blizzard niewątpliwie zapomniało, że gry na komputerach PC są tańsze, a gracze nie boją się kombinować ze zmianami regionów sklepów, by wyrwać jakiś produkt po przewalutowaniu taniej. Taką polityką firma strzela sobie w stopę, zwłaszcza iż ta edycja nie będzie się różnić od konsolowych odpowiedników na nowej generacji sprzętu.

A tymczasem spójrzmy na wybuchowy zwiastun gry. Jak to w nim słyszymy – Albo my, albo Rosjanie! Warto dodać, że za podkład muzyczny odpowiada zespół Metallica ze swoim legendarnym Wherever I May Roam, pochodzącym z albumu Metallica (1991).

Call of Duty w Xbox Game Pass?

Jedyną szansą na to, że wydam jakiekolwiek pieniądze na Call of Duty: Modern Warfare II, jest obecność gry w Xbox Game Pass. Nie jest to całkowicie niemożliwe. Microsoft walczy z ciałami ustawodawczymi Stanów Zjednoczonych i Europy, by móc bezproblemowo przejąć Activision-Blizzard. Niewykluczone, że na podstawie wstępnych umów seria Call of Duty mogłaby się pojawić w usłudze Microsoftu już teraz.

Nie zmienia to jednak faktu, że fani serii mają na co czekać. Główny silnik serii zostanie ujednolicony z Call of Duty: Warzone 2.0, które pojawi się na komputerach PC, a także konsolach nowej i starej generacji jeszcze w 2022 roku. Oczywiście, z pominięciem systemu Nintendo Switch.

Co ciekawe, Eurogamer już potwierdził, że postęp oraz zebrane przedmioty w starym Warzone nie zostaną przeniesione do nowej gry. Tą decyzją Infinity Ward chce zapewnić stabilny rozwój gry na najwyższym poziomie. Oprócz tego kampania dla pojedynczego gracza powróci ze starymi bohaterami Grupy Uderzeniowej 141. To będzie wybuchowa, ale też nostalgiczna podróż dla tych wszystkich, które w stare Modern Warfare przegrali swoje młodzieńcze lata.