Twój iPhone zrobi kolejną rzecz za Ciebie. I bardzo dobrze

Według obiegowej opinii iPhone jest banalnie prosty w obsłudze, ponieważ robi wiele rzeczy za użytkownika. Wkrótce zrobi kolejną i to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ sami właściciele smartfonów często nie poświęcają chwili (więcej nie trzeba), aby zadbać o tę szalenie ważną kwestię.

Ważne zabezpieczenie w iPhone’ach zostanie aktywowane automatycznie

W styczniu 2024 roku Apple udostępniło iOS 17.3 i w ramach tej aktualizacji wdrożyło funkcję o nazwie Ochrona skradzionego urządzenia (ang. Stolen Device Protection). Dostęp do niej można uzyskać, włączając Ustawienia, a następnie przechodząc do sekcji Face ID i kod.

Funkcja „Ochrona skradzionego urządzenia” na iPhone (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Funkcja ta jest mechanizmem ochronnym w sytuacji, gdy osoba postronna podejrzy i zapamięta kod blokady, a następnie ukradnie smartfon. Dzięki niej niektóre czynności, takie jak dostęp do haseł i kart kredytowych, będą wymagać uwierzytelnienia biometrycznego za pomocą Face ID lub Touch ID, a opcja wprowadzenia kodu lub hasła awaryjnego będzie wyłączona.

Ponadto niektóre działania związane z bezpieczeństwem, takie jak zmiana hasła konta Apple, zostaną opóźnione o godzinę i będą wymagać przeprowadzenia drugiego uwierzytelnienia za pomocą Face ID lub Touch ID. Według Apple uniemożliwi to wykonanie przez złodzieja krytycznych operacji i pozwoli na oznaczenie urządzenia jako zgubionego oraz zabezpieczenie konta Apple.

Aktualnie producent informuje, że funkcja ta musi zostać włączona, zanim urządzenie zaginie lub zostanie skradzione, jednak od iOS 26.4 ma być ona aktywowana domyślnie dla wszystkich użytkowników iPhone’ów. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ nie wszyscy ją włączają – umyślnie lub nieświadomie, gdyż nie wiedzą, że taka funkcja jest w ogóle dostępna.

iOS 26.4 może przynieść też jeszcze jedną, istotną nowość

Apple testuje w kolejnych wersjach swoich systemów – iOS 26.4, iPadOS 26.4 i macOS Tahoe 26.4 – również istotną nowość, a mianowicie szyfrowanie E2E dla wiadomości RCS. Bo choć Apple wdrożyło RCS już w iOS 18 w 2024 roku, to w mocno okrojonej wersji, w tym właśnie bez szyfrowania E2E.

Na obecnym etapie E2EE jest dostępne w iOS 26.4 beta po włączeniu tej funkcji w Ustawieniach (jest ona domyślnie włączona) i wyłączeniu iMessage. Aby zaimplementować to szyfrowanie, Apple musi też wdrożyć RCS‌ Universal Profile 3.0 (aktualnie bazuje na RCS‌ Universal Profile 2.4).