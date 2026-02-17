Świetna promocja na jeden z najlepszych smartfonów gamingowych

Jeden z najlepszych smartfonów gamingowych jest teraz sprzedawany w obniżonej cenie. Wszystko dlatego, że producent świętuje Chiński Nowy Rok, który mija pod znakiem Ognistego Konia. Zniżki zdobędziecie też na inne modele smartfonów, tablet, kontrolery i wiele akcesoriów.

Promocja na smartfon gamingowy Redmagic 10 Pro i Redmagic 9S Pro

Redmagic 10 Pro jest mocnym smartfonem gamingowym, opartym na procesorze Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który wspierany jest chipem RedCore 3. Jednostka ta odpowiada za działanie narzędzi AI służących do optymalizacji funkcji gamingowych. Na uwagę zasługuje też system chłodzenia z wentylatorem o prędkości do 23 tysięcy obrotów na minutę.

Redmagic 10 Pro (fot. Redmagic)

Smartfon wyposażono w 6,85-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz częstotliwością rejestrowania dotyku do 2500 Hz. Jasność natomiast sięga 2000 nitów. Model Redmagic 10 Pro ma również akumulator o pojemności 7050 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 100 W.

Gamingowy smartfon Redmagic 10 Pro sprzedawany jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i srebrnym – w konfiguracjach pamięci 12/256 GB, 16/512 GB i 12/256 GB.

Warto podkreślić, że rabatami objęto też model zaprezentowany w lipcu 2024 roku – Redmagic 9S Pro, który kupicie z rabatem do nawet tysiąca złotych. Jego główne cechy to:

procesor Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version,

6,8-calowy wyświetlacz OLED z rozdzielczością 1116×2480 pikseli i częstotliwością odświeżania 120 Hz,

akumulator o pojemności 6500 mAh z ładowaniem 80 W,

pamięć 12/256 GB.

Nubia Redmagic 9S Pro (źródło: Nubia)

Rabaty na tablet, kontrolery, słuchawki i inne akcesoria Redmagic

Promocja obejmuje także tablet Redmagic Astra, który działa w oparciu o procesor Snapdragon 8 Elite z systemem chłodzenia ICE-X. W tym przypadku mamy do czynienia z 9-calowym ekranem typu OLED z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Tablet ten wyposażono też w akumulator o pojemności 8200 mAh z funkcją szybkiego ładowania.

Ponadto obniżono jeszcze ceny:

kontrolera Shadow Blade Handle 2,

kontrolera Shadow Blade Handle,

słuchawek Redmagic MagicSound Earphones 3.5 mm,

słuchawek Redmagic MagicSound Earphones USB-C,

ładowarki Redmagic DAO 150 W GaN Charger,

ładowarki Redmagic 80 W Fast Chatger,

kabla Redmagic DAO USB-C do USB-C 6A (żółty)

nakładki chłodzącej Redmagic Cooler 6 Pro,

nakładki chłodzącej Redmagic Cooler 6 Air,

nakładki chłodzącej Redmagic Cooler 6.

Promocje obowiązują do 22 lutego 2026 roku.