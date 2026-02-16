Aż 500 GB na start! Jak zgarnąć gigantyczną paczkę internetu?

Nju Mobile rusza z nową promocją, która pozwala zgarnąć naprawdę potężną paczkę internetu do wykorzystania na terenie kraju.

500 GB internetu w Nju Mobile

Miniony rok przyniósł użytkownikom Nju Mobile zarówno dobre, jak i złe wiadomości. Dowiedzieliśmy się przykładowo, że Nju Mobile włącza 5G wszystkim klientom, ale również w Nju Mobile zrobiło się drożej. Początek 2026 roku zaczyna się natomiast całkiem obiecująco – ruszyła atrakcyjna promocja.

Operator działający w sieci Orange wystartował z promocją, która w założeniach ma przyciągnąć nowych klientów. Akcja kierowana jest głównie do osób potrzebujących wielu gigabajtów mobilnego internetu – należy podkreślić, że do wykorzystania na terenie Polski. Nie można bowiem użyć promocyjnej paczki, aby przykładowo oglądać Netflixa na zagranicznym wyjeździe.

Jak zdobyć paczkę internetu?

Skorzystanie z promocji sprowadza się do złożenia zamówienia na Nju na abonament (plany: Nju abonament oraz Nju abonament dodatkowy) lub Nju subskrypcja. W pierwszym przypadku klient otrzyma pakiet 500 GB, z kolei druga opcja to kod promocyjny z pakietem 500 GB.

Warto wiedzieć, że dla abonentów Nju abonament pakiet 500 GB jest włączany automatycznie w ciągu 14 dni od aktywacji usługi, natomiast abonenci Nju subskrypcja do 16 sierpnia 2026 roku muszą na swoim koncie w sekcji Twój kod promocyjny wprowadzić otrzymany wcześniej kod.

Osoby, które chcą skorzystać z nowej promocji, muszą złożyć zamówienie między 16 a 22 lutego 2026 roku. Należy więc się pospieszyć. Wypada dodać, że promocja dotyczy każdego zakupionego numeru – oznacza to, że przykładowo wybierając ofertę trio, klienci zyskają łącznie aż 1500 GB.

Ponadto pakiet lub kod promocyjny przyznawany jest niezależnie od formy zakupu. Z akcji mogą skorzystać nowy klienci Nju oraz osoby przenoszące numer. Środki z pakietu 500 GB można wykorzystać w ciągu 93 dni od jego aktywacji. Po tym okresie niewykorzystane gigabajty tracą ważność. Paczka 500 GB przypisywana jest tylko do jednego numeru, na którym została aktywowana.

Zainteresowani? Jeśli tak, warto przed podjęciem ostatecznej decyzji zapoznać się z regulaminem.