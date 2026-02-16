Wciąż szukasz idealnej ładowarki? Te modele nie mają słabych stron

ładowarki verbatim mini gan chargers
Zależy ci na kompaktowej konstrukcji? Lubisz, jak akcesoria oferują coś więcej niż absolutne minimum? A może szukasz czegoś, co sprawdzi się w podróżach zagranicznych? Nieistotne jak wiele razy odpowiedziałeś „tak” – te ładowarki dostarczają to wszystko jednocześnie.

Specyfikacja ładowarki Verbatim Mini GaN

Na serię MiniGan Chargers składają się aż trzy akcesoria. Modele różnią się od siebie przede wszystkim dwoma kwestiami. Pierwsza to maksymalna moc – do wyboru mamy kostkę z maksymalną mocą 65 W, 100 W oraz 140 W. Drugi element to liczba portów. W przypadku dwóch mniejszych modeli do dyspozycji użytkownika oddano dwa USB-C oraz jedno USB-A. Ładowarka o mocy 140 W oferuje natomiast jeszcze jedno gniazdo USB-C.

Szczegółowy rozkład mocy wygląda następująco:

Mini GaN 65 WMini GaN 100 WMini GaN 140 W
Gniazdo USB-C165 W100 W140 W
Gniazdo USB-C265 W100 W140 W
Gniazdo USB-C3brakbrak40 W
Gniazdo USB-A20 W30 W30 W

Dzięki funkcji PPS (Programmable Power Supply), profil ładowania jest optymalizowany pod konkretne urządzenie. Podgląd tego, jak wygląda napięcie, natężenie i moc wyjściowa ładowarki otrzymujemy dzięki wbudowanemu, dotykowemu wyświetlaczowi TFT. Technologia GaN umożliwiła natomiast zmniejszenie rozmiarów kostki przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i niskiej emisji ciepła.

Verbatim Mini GaN Chargers (źródło: Verbatim)

Co jeszcze oferują nowe ładowarki Verbatim?

Tym, którzy martwią się o bezpieczeństwo w przypadku tego typu akcesoriów, producent uspokaja konkretami. Obudowę każdej ładowarki wykonano z ognioodpornego materiału, a komplet zabezpieczeń chroni urządzenie przez nadprądem, przepięciem, przegrzaniem czy zwarciem.

Dla podróżników przygotowano natomiast zestaw wymiennych wtyczek, które pozwalają zamienić ładowarkę na zgodną z typem C (jednofazowe gniazdka – popularne w UE), typ G (stosowany m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Malezji) lub typ A (USA, Kanada, Japonia, kraje Ameryki Łacińskiej) bez powiększania znacząco jej gabarytów.

Verbatim Mini GaN Chargers (Źródło Verbatim)
Verbatim Mini GaN Chargers (źródło: Verbatim)

Nowe ładowarki Verbatim z serii Mini GaN Chargers powinny być wkrótce dostępne w Polsce. Cena za poszczególne modele nie jest jeszcze znana.

