opaska Huawei Band 11 Pro
Huawei Band 11 Pro (źródło: WinFuture / Tabletowo.pl)
Wearable

Nowa opaska Huawei. Coraz bardziej mi się podoba

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Nowa opaska Huawei. Coraz bardziej mi się podoba

Ledwo w ubiegłym tygodniu pisałem o odkryciu opaski Huawei Band 11 Pro w oficjalnej aplikacji chińskiego producenta, a już teraz uzyskaliśmy nowe zdjęcia i garść szczegółów na temat specyfikacji. Zanosi się na spore zmiany względem poprzedniej generacji.

Poznaliśmy (nieoficjalną) specyfikację opaski Huawei Band 11 Pro

Ilustracje, które widzieliśmy już wcześniej, sugerowały dużą zmianę wizualną w postaci bardziej wyrazistej, metalicznej ramki o zaokrąglonych krawędziach. Teraz okazuje się, że także umieszczony w niej wyświetlacz będzie się istotnie różnić od tego, w jaki wyposażona została opaska Huawei Band 10. Do takich informacji dotarł niemiecki serwis WinFuture.

Ekran opaski Huawei Band 11 Pro ma mieć przekątną 1,62 cala i oferować rozdzielczość 286×482 pikseli. Wykonany zostanie w technologii AMOLED – podobnie jak miało to miejsce w przypadku Dziesiątki, cechując się jednak przekątną 1,47 cala i rozdzielczością 194×368 pikseli. Różnice są więc wyraźne, a do tego nowy model oferować ma jasność sięgającą aż 2000 nitów, dzięki czemu można liczyć na dobrą czytelność w każdych warunkach.

Wspomniana nieco wcześniej obudowa ma zostać wykonana ze stopu aluminium, a w niektórych wariantach także ze stopu tytanu. Ma to zapewniać wysoką odporność oraz wodoszczelność do 50 metrów i w klasie IP67.

opaska Huawei Band 11 Pro
opaska Huawei Band 11 Pro
opaska Huawei Band 11 Pro
opaska Huawei Band 11 Pro
opaska Huawei Band 11 Pro
opaska Huawei Band 11 Pro
Huawei Band 11 Pro (źródło: WinFuture)

W środku natomiast znajdzie się optyczny monitor tętna, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia, żyroskop oraz niezależny moduł GPS. Taki zestaw zapewniać ma szeroką funkcjonalność w kontekście monitorowania zdrowia i aktywności, uzupełnianą jeszcze przez powiadomienia, obsługę połączeń przez Bluetooth i kilka praktycznych narzędzi na co dzień.

Dopełnieniem całości ma być akumulator o pojemności 300 mAh, zapewniający do 14 dni pracy w trybie oszczędzania energii lub 10 dni przy normalnym użytkowaniu. Ponoć na rynku może się pojawić także podstawowy model Huawei Band 11 (bez dopisku Pro) – z akumulatorem 180 mAh i przypuszczalnie też bez modułu GPS na pokładzie.

Zobacz również

Kiedy premiera i jaka cena Huawei Band 11 (Pro)?

Wcześniejsze doniesienia sugerowały premierę 26 lutego 2026 roku, ale serwis WinFuture nastawia użytkowników na to, że debiutu urządzenia (albo i urządzeń) doczekamy się minimalnie później: na początku marca.

Cena zaś – w zależności od modelu – ma się wahać między 50 a 70 euro, co po obecnym kursie oznacza równowartość około 210-295 złotych. Dodam dla odniesienia, że opaska Huawei Band 10 w Polsce kosztowała na start między 219 a 249 złotych. Aktualnie można ją kupić zdecydowanie taniej…

Gdzie kupić?

Huawei Band 10

ok. 128 zł
(Przybliżona cena z dnia: 17 lutego 2026)
Allegro
Huawei
Media Expert
RTV Euro AGD
x-kom
Media Markt
Komputronik
Zawiera linki afiliacyjne.
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas