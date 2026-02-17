Nowa opaska Huawei. Coraz bardziej mi się podoba

Ledwo w ubiegłym tygodniu pisałem o odkryciu opaski Huawei Band 11 Pro w oficjalnej aplikacji chińskiego producenta, a już teraz uzyskaliśmy nowe zdjęcia i garść szczegółów na temat specyfikacji. Zanosi się na spore zmiany względem poprzedniej generacji.

Poznaliśmy (nieoficjalną) specyfikację opaski Huawei Band 11 Pro

Ilustracje, które widzieliśmy już wcześniej, sugerowały dużą zmianę wizualną w postaci bardziej wyrazistej, metalicznej ramki o zaokrąglonych krawędziach. Teraz okazuje się, że także umieszczony w niej wyświetlacz będzie się istotnie różnić od tego, w jaki wyposażona została opaska Huawei Band 10. Do takich informacji dotarł niemiecki serwis WinFuture.

Ekran opaski Huawei Band 11 Pro ma mieć przekątną 1,62 cala i oferować rozdzielczość 286×482 pikseli. Wykonany zostanie w technologii AMOLED – podobnie jak miało to miejsce w przypadku Dziesiątki, cechując się jednak przekątną 1,47 cala i rozdzielczością 194×368 pikseli. Różnice są więc wyraźne, a do tego nowy model oferować ma jasność sięgającą aż 2000 nitów, dzięki czemu można liczyć na dobrą czytelność w każdych warunkach.

Wspomniana nieco wcześniej obudowa ma zostać wykonana ze stopu aluminium, a w niektórych wariantach także ze stopu tytanu. Ma to zapewniać wysoką odporność oraz wodoszczelność do 50 metrów i w klasie IP67.

Huawei Band 11 Pro (źródło: WinFuture)

W środku natomiast znajdzie się optyczny monitor tętna, pulsoksymetr, akcelerometr, żyroskop, czujnik oświetlenia, żyroskop oraz niezależny moduł GPS. Taki zestaw zapewniać ma szeroką funkcjonalność w kontekście monitorowania zdrowia i aktywności, uzupełnianą jeszcze przez powiadomienia, obsługę połączeń przez Bluetooth i kilka praktycznych narzędzi na co dzień.

Dopełnieniem całości ma być akumulator o pojemności 300 mAh, zapewniający do 14 dni pracy w trybie oszczędzania energii lub 10 dni przy normalnym użytkowaniu. Ponoć na rynku może się pojawić także podstawowy model Huawei Band 11 (bez dopisku Pro) – z akumulatorem 180 mAh i przypuszczalnie też bez modułu GPS na pokładzie.

Kiedy premiera i jaka cena Huawei Band 11 (Pro)?

Wcześniejsze doniesienia sugerowały premierę 26 lutego 2026 roku, ale serwis WinFuture nastawia użytkowników na to, że debiutu urządzenia (albo i urządzeń) doczekamy się minimalnie później: na początku marca.

Cena zaś – w zależności od modelu – ma się wahać między 50 a 70 euro, co po obecnym kursie oznacza równowartość około 210-295 złotych. Dodam dla odniesienia, że opaska Huawei Band 10 w Polsce kosztowała na start między 219 a 249 złotych. Aktualnie można ją kupić zdecydowanie taniej…