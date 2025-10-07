Po co Ci iPhone Air, skoro możesz kupić taki smartfon? Bije go na głowę

Jeśli chcesz mieć smartfon, który pozwoli Ci wyróżnić się w tłumie, ale nie chcesz za niego zapłacić jak za zboże – to idealna propozycja dla Ciebie. Do jego zakupu zachęca dodatkowo aż wyjątkowo długa gwarancja producenta.

Smartfon inny niż wszystkie

Od samego początku wiedziałem, że smartfon Nubia Air namiesza na polskim rynku. To „alternatywa” dla iPhone Air, który zadebiutował 9 września 2025 roku – co prawda nie tak samo smukła (aczkolwiek w najwęższym miejscu ma tylko 5,9 mm), ale za to duuużo tańsza.

Nie tylko niska cena ma przekonywać do jego zakupu. Bardzo mocnym argumentem jest też aż 3-letnia gwarancja producenta, podczas gdy branżowym standardem są 2 lata (a Apple daje tylko 1 rok gwarancji). ZTE jest jednak pewne, że pomimo smukłej konstrukcji smartfon Nubia Air będzie Wam służyć przez (przynajmniej) taki czas.

Gwarancją tego mają być też odporność klasy IP68, IP69 i iP69K oraz szkło Corning Gorilla Glass 7i na panelu przednim.

Nubia Air (źródło: ZTE)

W smukłej obudowie producentowi udało się umieścić akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 33 W (brak ładowarki w zestawie) oraz 50 Mpix aparat na tyle i 20 Mpix na przodzie. Na froncie ponadto znajduje się 6,78-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2720×1224 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i osiąga jasność do 4500 nitów.

Sercem urządzenia jest z kolei procesor Unisoc T8300 (6 nm) z modemem 5G, który pracuje wraz z 8 GB RAM. Pamięć wbudowana ma natomiast pojemność 256 GB (smartfon Nubia Air nie obsługuje kart pamięci). Do tego sprzęt oferuje ekranowy czytnik linii papilarnych i moduł NFC.

Nubia Air to „iPhone Air za grosze” – cena i promocja na start rozbijają bank

Regularna cena Nubia Air wynosi 999 złotych, co już jest bardzo atrakcyjną kwotą, gdy iPhone Air kosztuje od 5299 złotych. Do 27 października kupicie ten model jednak o 100 złotych taniej – za 899 złotych.

Co więcej, po jego zakupie otrzymacie kartę podarunkową na kwotę 100 złotych na kolejne zakupy. Promocja obowiązuje w sieci RTV Euro AGD i sklepie zteshop.pl.