Technologia Samsunga może uratować życie

Samsung kolejny raz stawia na ratowanie życia. Wraz ze specjalistami opracował kolejne urządzenia i technologie, które mają przyspieszyć diagnozowanie popularnych schorzeń, nawet jeśli te nie dają jeszcze objawów.

Głównym zadaniem urządzeń typu wearable, takich jak smartwatche, opaski czy pierścienie, jest monitorowanie aktywności fizycznej użytkownika oraz podstawowych parametrów zdrowotnych. Producenci coraz częściej wdrażają funkcje, które mają nie tylko sprawdzać się podczas codziennego wysiłku, ale też pomagać w wykrywaniu schorzeń. Wielu z nich angażuje się również w opracowywanie nowych technologii dla medycyny i diagnostyki.

Samsung stworzył smartwatch wykrywający niewydolność serca

Warto wspomnieć, że we wrześniu 2024 roku, wraz z aktualizacją systemu zegarków Apple Watch do wersji watchOS 11, w ręce użytkowników trafiła opcja wykrywania bezdechu sennego (Galaxy Watche też oferują podobną funkcję). Teraz swoimi nowymi osiągnięciami pochwalił się Samsung, jednak w tym przypadku na tapet wzięto schorzenie układu sercowo-naczyniowego.

Południowokoreański producent elektroniki zwrócił szczególną uwagę na niewydolność skurczową lewej komory serca, nazywaną w skrócie LVSD (z ang. Left Ventricular Systolic Dysfunction). Jak zauważa technologiczny gigant – schorzenie to odpowiada za około 50% przypadków niewydolności serca, a wczesne wykrycie LVSD jest kluczowe, aby ochronić się przed dalszymi konsekwencjami, w tym zgonem.

Samsung wraz z Medical AI – koreańskim producentem sprzętu medycznego specjalizującego się w EKG – opracowali algorytmy sztucznej inteligencji, które mogą przeprowadzić analizę 12-odprowadzeniowego EKG. Stworzoną technologię AI wdrożono do pierwszego inteligentnego zegarka z funkcją wykrywania LVSD.

Smartwatch do wykrywania LVSD (źródło: Samsung)

Produkt został już zatwierdzony przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Żywności i Leków (MFDS) oraz wdrożony w ponad 100 dużych szpitalach na terenie Korei Południowej. Ponadto sprzęt ten znajduje zastosowanie w badaniu powyżej 120 tysięcy pacjentów miesięcznie. Jak zaznacza Samsung – rozwiązanie to umożliwia wczesne badania przesiewowe osób bezobjawowych.

Samsung Ear-EEG, czyli zminiaturyzowane i ergonomiczne EEG

Poza tworzeniem technologii AI służącej do wykrywania LVSD, południowokoreański producent pochylił się w ostatnim czasie również nad rozwojem interfejsu mózg-komputer. Samsung przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Hanyang opracował prototyp urządzenia typu wearable do elektroencefalografii (EEG).

Jedną z największych zalet Ear-EEG jest brak konieczności zakładania wielu elektrod na głowę, a jedynie ulokowania sprzętu wokół ucha osoby badanej. Ponadto sprzęt ten pozwala na monitorowanie fal mózgowych poza laboratorium, dzięki czemu ma sprawdzić się np. w wykrywaniu senności w czasie rzeczywistym czy analizie preferencji wideo, co może przydać się w… neuromarketingu lub rozrywce.