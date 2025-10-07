Promocja goni promocję. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent

Nadszedł czas na kolejne Wielkie Okazje Prime. W sklepie Amazon wystartowała dwudniowa wyprzedaż, podczas której można kupić masę świetnego sprzętu w mocno obniżonych cenach. Zebrałem tu najciekawsze oferty, jakie udało mi się znaleźć.

Amazon ogłasza Wielkie Okazje Prime

Wyprzedaż pt. Wielkie Okazje Prime odbywa się w dniach 7-8 października 2025 roku. W tym czasie klienci Amazon mogą skorzystać z najrozmaitszych promocji na produkty z kategorii, takich jak elektronika, dom, gaming czy moda.

Wyprzedaż kierowana jest do członków Amazon Prime, czyli osób opłacających abonament za 10,99 złotych miesięcznie lub 49 złotych rocznie. Poza wyjątkowymi ofertami zawiera on również szybkie i bezpłatne dostawy oraz dostęp do serwisu Amazon Prime Video i platformy Prime Gaming dla graczy.

Jeśli jeszcze nie korzystasz, możesz wypróbować usługę Amazon Prime bez opłat. Tymczasem rzućmy okiem na to, co przygotowano…

Najlepsze promocje w sklepie Amazon. Oto Wielkie Okazje Prime

Przeważnie wyprzedaże w sklepie Amazon są wyśmienitą okazją do tego, by zaoszczędzić na zakupie urządzeń tej marki. Tym razem jednak sprzęt spod znaku Kindle, Echo i Fire TV nie został objęty promocją. Mimo to wcale nie oznacza to, że nie ma spośród czego wybierać.

Na przykład zamiast Kindle’a możesz sobie sprawić 6-calowy czytnik Pocketbook Verse Pro za 569,05 złotych (zamiast 599 złotych). To lekki i poręczny sprzęt z wyświetlaczem E Ink Carta, inteligentnym doświetleniem, obsługą audiobooków oraz wodoszczelną konstrukcją (w klasie IPX8).

PocektBook Verse Pro (źródło: Amazon.pl)

Interesującą propozycją jest także 11-calowy tablet Apple iPad za 1529 złotych (zamiast 1649 złotych). Mowa o modelu z czipem A16, łącznością Wi-Fi i 128 GB pamięci masowej. Rzuć też okiem na gamingowy smartfon Poco F7 za 1408,67 złotych (zamiast 1755,67 złotych). Graczy, ale komputerowych, może w dodatku zainteresować bezprzewodowa myszka Razer DeathAdder V2 X HyperSpeed za 169 złotych (zamiast 199 złotych).

Moją uwagę przykuł również smartwatch Garmin Fenix 7X Pro Solar za 2365,50 złotych (zamiast 2645,57 złotych). Poza domem przydać może się jeszcze potężny powerbank Anker o pojemności 25000 mAh i mocy 100 W za 269 złotych (zamiast 359 złotych). W ofercie tego samego producenta znajduje się 3-portowa ładowarka Anker Nano II 65 W za 89,99 złotych (zamiast 205,88 złotych).

Anker Nano II 65 W (źródło: Amazon.pl)

Wielkie Okazje Prime obejmują też mnóstwo modeli słuchawek w dobrych cenach – szczególnie warto zainteresować się propozycjami marki Soundcore by Anker. Wśród ciekawszych ofert udało mi się znaleźć:

Soundcore Q30 (źródło: Amazon.pl)

W temacie sprzętu audio warto też rzucić okiem na bezprzewodowe głośniki:

Sprawdź też budzik ze zintegrowaną lampką nocną Philip SmartSleep za 499,99 złotych (zamiast 587,99 złotych). To ciekawy sprzęt, który pomaga i zasnąć, i wstać. Przecenione zostały również inne urządzenia domowe tego producenta, w tym:

Do tego w domu nietrudno zrobić użytek z multicookera Instant Pot Pro (6 litrów) za 467,46 złotych (zamiast 528,94 złotych). Przyznam, że urzekła mnie również układanka Mega Pokémon Pikachu (HGC23) za 149,99 złotych (zamiast 229,99 złotych).

Wszystkie oferty znajdziesz na stronie promocji Wielkie Okazje Prime.

Artykuł zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy!