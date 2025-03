Unisoc T8300 5G to dobrze wyważony procesor dla niedrogich urządzeń

Oczekiwania wobec bardziej budżetowych układów mobilnych nie są zbyt wygórowane. Warto, aby oferowały kilka rozwiązań, spotykanych we flagowych procesorach, i były dobrze zbalansowe pomiędzy osiągami a ceną. Taki właśnie jest Unisoc T8300.

Specyfikacja procesora Unisoc T8300

Układ mobilny zbudowano w oparciu o litografię 6 nm. Główna jednostka to ośmiordzeniowy procesor w konfiguracji 2+6 – dwa kluczowe dla wydajności rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,2 GHz i sześć energooszczędnych Cortex-A55 z zegarem 2,0 GHz. Gry i media korzystają natomiast z możliwości układu graficznego Mali-G57.

W takiej konfiguracji Unisoc T8300 osiąga 510000 punktów w AnTuTu. Jego ogólne osiągi wzrosły o ok. 51 procent względem T8200, natomiast przetwarzanie zadań opartych na AI uległo poprawie o 28%. SoC współpracuje z pamięciami UFS 2.2 oraz LPDDR4X.

Unisoc T8300 5G (źródło: Unisoc)

Budżetowy układ mobilny Unisoc to także lepsze radzenie sobie z przetwarzaniem obrazu. Chipset zasilany silnikiem Vivimagic 7. generacji może współpracować z matrycami 108 Mpix oraz podwójnym układem kamer 16 Mpix bez opóźnienia migawki przy 25 kl./s.

T8300 to również wsparcie przetwarzania HDR w czasie rzeczywistym, obsługa algorytmu Multi-Frame Nosie Reduction oraz Temporal Noise Reduction, usprawniającego zdjęcia przy słabym oświetleniu, poprawionego systemu 3A 5.0, odpowiedzialnego za lepszą jasność twarzy, odwzorowanie kolorów i szybkość łapania ostrości. Obecny w układzie XTM 3.0 poprawia natomiast zakres dynamiczny fotografii.

Wracając na chwilę do możliwości związanych z gamingiem i mediami – chipset obsługuje maksymalnie panele Full HD+ o częstotliwości odświeżania sięgającej 120 Hz oraz wspiera technologie HDR 10+ i HDR Video, a funkcja VideoPQ poprawia kontrast, ostrość i kolorystykę materiałów wideo. T8300 wprowadza także architekturę Hi-Fi 4, usprawnioną redukcję szumów czy dźwięk przestrzenny Spatial Audio 2.0.

Unisoc T8300 5G (źródło: Unisoc)

Gracze powinni docenić natomiast integrację pięciu systemów odpowiedzialnych za kolejkowanie, sieć, grafikę, RAM oraz pamięć wbudowaną. Optymalizacje w tym zakresie zmniejszyły spadek FPS-ów o 41-85%, skróciły o połowę czas ładowania i zadbały o 80 procent mniejszy input lag w porównaniu do poprzedniego SoC. Współpraca z Tencentem poskutkowała dostępem do funkcji Gamę Voice, ułatwiającej komunikację głosową w rejonach o słabo rozwiniętej sieci.

Unisoc T8300 5G (źródło: Unisoc)

Ostatnią kwestią, wartą poruszenia, jest komunikacja. Unisoc T8300 wspiera standard 3GPP R17 i oferuje o 20% niższy pobór mocy związany z typową pracą 5G w porównaniu do procesora poprzedniej generacji. Oprócz tego układ mobilny obsługuje standard 5G NR NTN, co otwiera drogę do komunikacji satelitarnej oraz 5G MBS.

W jakich smartfonach możemy spodziewać się Unisoc T8300?

Jak wspomniałem na początku, Unisoc T8300 to procesor przygotowany z myślą o budżetowych urządzeniach mobilnych. Wiemy już, że jednym z pierwszych urządzeniem wyposażonym w ten SoC będzie zaprezentowana niedawno Nubia Neo 3 5G. Naturalnym środowiskiem dla układu będą zatem maszyny kosztujące w dniu premiery około 700-1500 złotych.