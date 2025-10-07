ChatGPT zdejmie z Ciebie przykry obowiązek

Popularny bot sztucznej inteligencji został zintegrowany z wieloma znanymi aplikacjami i usługami. Dzięki temu użytkownicy ChatGPT nie będą już musieli przeskakiwać między wieloma oknami.

Znane aplikacje i usługi „otworzysz” w ChatGPT

Sztuczna inteligencja teraz jeszcze poważniej wkracza w najczęściej użytkowane aplikacje. Z jej możliwości można oczywiście korzystać za pomocą dedykowanych botów, a od dłuższego czasu również w mediach społecznościowych. Funkcje te m.in. trafiły już do Facebooka, Messengera, Instagrama czy WhatsAppa w postaci Meta AI.

Teraz nowe moce otrzymuje ChatGPT. OpenAI integruje swoje popularne narzędzie z najbardziej znanymi aplikacjami za pomocą pakietu Apps SDK. Zaznaczę jednak, że na ten moment funkcje te są dostępne „dla wszystkich zalogowanych użytkowników ChatGPT spoza UE”. OpenAI wspomina jednak, iż wkrótce ma w planach udostępnienie aplikacji w bocie także dla użytkowników ze Starego Kontynentu.

Bot na ten moment może korzystać z platform takich, jak Booking, Canva, Coursera, Expedia, Figma, Spotify i Zillow. Wkrótce do tej listy ma dołączyć kolejnych 11 partnerów, w tym AllTrails, DoorDash, Khan Academy, Instacart, Peloton, OpenTable, Target, TheFork, Tripadvisor, Thumbtack i Uber.

OpenAI jeszcze w tym roku planuje przyjmować zgłoszenia aplikacji do oceny oraz publikacji, a także przekaże deweloperem, w jaki sposób mogą zarabiać.

Integracja ChatGPT ze znanymi platformami (źródło: OpenAI)

Spotify, Canva i wiele innych w ChatGPT – w jaki sposób ma to działać?

Zasada działania tych znanych platform za pośrednictwem ChatGPT będzie tak samo prosta, jak codzienne rozmowy z botem – wystarczy tylko wspomnieć o konkretnej aplikacji, np. Spotify. W tym przypadku użytkownik może poprosić AI np. o stworzenie playlisty na piątkową imprezę. Sztuczna inteligencja automatycznie wyświetli Spotify bezpośrednio w oknie rozmowy wraz z wygenerowaną listą utworów. Po stuknięciu w wybrany utwór, aplikacja Spotify się otworzy.

Użytkownik może też zadawać pytania m.in. o utwory, artystów, playlisty czy odcinki podcastów lub poprosić o spersonalizowane rekomendacje w oparciu o aktualny nastrój. Bot zasugeruje kilka propozycji i doda przekierowanie do aplikacji Spotify.

Z kolei użytkownicy Canvy mogą udostępnić botowi konspekt, który zostanie przetworzony np. na prezentację. Warto zaznaczyć, że przy pierwszym użyciu Spotify lub dowolnej innej aplikacji w ChatGPT narzędzie OpenAI poprosi o zgodę na połączenie aplikacji.

Sten Garmark – starszy wiceprezes i globalny dyrektor ds. doświadczeń konsumenckich w Spotify – twierdzi, że wprowadzając Spotify do ChatGPT, tworzymy nowy, potężny sposób, w jaki fani mogą kontaktować się z ulubionymi artystami i twórcami, rozmawiając z nimi, gdy tylko najdzie ich natchnienie.