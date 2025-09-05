iPhone 17 Air nie ma szans. W tej cenie to zabójca

Choć iPhone 17 Air jeszcze nie zadebiutował, już doczekał się bardzo mocnego konkurenta. Ze smartfonem w takiej cenie Apple nie ma szans w walce o portfel klienta.

Mocny konkurent dla iPhone 17 Air, którego jeszcze nie ma

Nazwa Nubia Air nie pozostawia żadnych złudzeń, z czym chce konkurować to urządzenie – oczywiście, że ma być rywalem dla modelu iPhone 17 Air, który zadebiutuje już 9 września 2025 roku. I może go w wielu aspektach zawstydzić, choć nie pod względem samej grubości, która wynosi od 5,9 w najwęższym do 6,7 mm w najgrubszym miejscu. Waga to z kolei 172 gramy.

Smartfon Nubia Air wyposażono w wyświetlacz AMOLED, cechujący się przekątną 6,78 cala i rozdzielczością 1224×2720 pikseli, co przekłada się na 440 ppi. Ponadto wyświetlacz ma funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność do 4500 nitów oraz zapewnia pokrycie pełnej palety barw DCI-P3. Zintegrowano z nim też czytnik linii papilarnych, a przed uszkodzeniami ochroni go szkło Corning Gorilla Glass 7i.

Nubia Air (źródło: ZTE)

We wnętrzu „smukłej obudowy” producent zdołał umieścić akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma zachować co najmniej 80% pierwotnej pojemności po ponad 1000 cykli ładowania, co w praktyce przekłada się na ponad trzy lata. Maksymalna obsługiwana prędkość ładowania to natomiast 33 W.

„Wytrzymały” ma być jednak nie tylko akumulator, ale też cała konstrukcja dzięki wzmocnionej i grubszej o 30% aluminiowej ramie oraz odporności IP68/IP69. Producent deklaruje, że smartfon Nubia Air będzie służył swoim właścicielom „przez lata”.

Jego użytkownicy mają być zadowoleni również z wydajności, zapewnianej przez 6-nm procesor Unisoc T8300 i 8 GB RAM (+12 GB dynamicznej pamięci). Wbudowana pamięć wewnętrzna ma zaś pojemność 256 GB. Ponadto smartfon Nubia Air oferuje 50 Mpix aparat główny z EIS na tyle i 20 Mpix na przodzie, a także zestaw funkcji AI i możliwość prowadzenia rozmów bez połączenia z siecią (przez Bluetooth).

Cena Nubia Air jest „zabójcza”

Według niektórych doniesień iPhone 17 Air może kosztować co najmniej tyle, co iPhone 16 Plus, choć niedawno pojawiły się informacje, że trzeba będzie zapłacić za niego więcej niż za najtańszego iPhone’a 16 Pro – od 1099 dolarów (iPhone 16 Pro Max kosztuje od 1199 dolarów).

Tymczasem cena Nubia Air w Polsce ma wynosić… 999 złotych. W takiej kwocie i z takim wyglądem z pewnością zainteresuje niejednego Polaka. Sprzedaż rozpocznie się na przełomie września i października 2025 roku.