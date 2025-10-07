Płacisz jak za średniaka, dostajesz flagowca. Super promocja Samsunga

Choć premiera kolejnej generacji koreańskich flagowców zbliża się wielkimi krokami, starsze high-endy Samsunga wciąż pozostają konkurencyjnymi urządzeniami. W połączeniu z nową akcją promocyjną trudno będzie oprzeć się pokusie zakupu tego smartfona.

Czy wciąż warto kupić Samsunga Galaxy S24?

Z pewnością wiele osób pomyśli sobie, że bez sensu byłoby pisać o akcji promocyjnej i w tym samym tekście odradzać zakupu danego urządzenia. Na szczęście nie musicie mi wierzyć na słowo – jest kilka dobrych, obiektywnych argumentów za zakupem Samsunga Galaxy S24, nawet jeżeli premiera serii Galaxy S26 to kwestia kilku miesięcy.

Pierwsza to oczywiście specyfikacja. Flagowe chipsety starzeją się ostatnio całkiem znośnie, a dwuletni Exynos 2400 wcale nie stracił tyle wigoru, ile można by się było spodziewać. Ponadto trzy aparaty – 50 Mpix główny, 12 Mpix ultraszeroki kąt i 10 Mpix teleobiektyw – spełniają swoje zadanie szczegółowego fotografowania otaczającej nas rzeczywistości, a seria Galaxy S24 jest też pierwszą linią, gdzie zaczęła się inwestycja w AI, więc nie powinniście czuć się „zacofani”.

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Druga kwestia dotyczy okresu wsparcia. Samsung w dniu premiery modeli Galaxy S24 zobowiązał się do zapewnienia im aż siedmiu lat wsparcia. Biorąc pod uwagę fakt, że wkrótce miną dwa lata od premiery, to mówimy tutaj o EOL w okolicach stycznia 2031 – jest to świetny wynik, który wcale nie jest taką oczywistością w półce cenowej, w jakiej można kupić teraz smartfon ze średniej półki.

Super promocja na smartfon Samsung Galaxy S24

Jeżeli solidne parametry techniczne i długi okres wsparcia to dla Was za mało, to pozostaje omówienie clou programu, czyli „głosowania portfelem”. Kupując model Samsung Galaxy S24 do 19 października 2025 roku w sklepach biorących udział w promocji (pełny wykaz w regulaminie), możecie zyskać 1000 złotych cashbacku. Jak to zrobić?

Pierwszy krok mamy już omówiony, czyli zakup w odpowiednim miejscu. Następnie należy aktywować smartfon do 26 października 2025 roku. W tym czasie musicie przebywać na terenie Polski, zaakceptować warunki EULA i połączyć się z siecią. Kolejny i w sumie ostatni etap to odwiedzenie aplikacji Samsung Members oraz kliknięcie w baner związany z promocją i wypełnienie formularza do 2 listopada 2025 roku. Aby wypełnić poprawnie zgłoszenie, potrzebujecie dowodu zakupu i zamówienia oraz zdjęcie pudełka z widocznym numerem IMEI.

Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie 1000 złotych zwrotu na konto lub wiadomość e-mail z kodem do wpisania w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę (po zakupie smartfona w sklepie Samsunga). Do 14 dni po weryfikacji i zawarciu umowy o Kartę powinniście otrzymać 1000 złotych zwrotu na kartę do płatności mobilnych.

W zależności od sklepu, ceny Samsunga Galaxy S24 zaczynają się od 2999 złotych. Pomijając wewnętrzne promocje dostępne w platformach, możecie zatem zejść z ceną za smartfon do 1999 złotych.

Regulamin promocji „Promocja dla Galaxy S24 – zwrot na kartę 1000 zł” (PDF)

Regulamin promocji „Jesienna Promocja cashback dla Galaxy S24 – zwrot na konto 1000 zł” (PDF)