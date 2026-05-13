To się nazywa postęp. MediaTek wrzuca kolejny bieg

MediaTek szykuje się powoli do wypuszczenia procesorów Dimensity 8600 i Dimensity 9600. Co nieco na ich temat napisał już (zwykle dobrze poinformowany) Digital Chat Station, zapowiadając dwie poważne ewolucje.

MediaTek Dimensity 8600 jak współczesne procesory do flagowców

DCS podaje, że MediaTek Dimensity 8600 będzie pierwszym ośmiotysięcznikiem, opartym na procesie technologicznym 3 nm. Mogłoby to oznaczać spory postęp dla smartfonów z pogranicza średniej i wysokiej półki, bo do tej pory taką litografię widzieliśmy tylko w modelach flagowych.

Przypomnę, że mówimy tu o bezpośrednim następcy chipsetu MediaTek Dimensity 8500 ze stycznia 2026 roku. Bazuje on na procesie technologicznym 4 nm i jest ceniony za wydajność. Trafił między innymi do takich smartfonów, jak Redmi Turbo 5, Poco X8 Pro, Oppo K15 Pro, Motorola Edge 70 Pro czy Honor Power 2.

Następca tego ostatniego – czyli Honor Power 3 – może być z kolei pierwszym smartfonem, wyposażonym w procesor MediaTek Dimensity 8600. Niestety, nie poznaliśmy jak na razie żadnych szczegółów na temat oferowanej wydajności czy też deklarowanej energooszczędności tego układu SoC.

Procesor MediaTek Dimensity 9600 to będzie potęga

O niemałym progresie mówi się też w kontekście kierowanego do flagowych smartfonów chipsetu MediaTek Dimensity 9600. On z kolei ma być oparty na litografii 2 nm (Dimensity 9500 bazuje na 3 nm) i wykorzystywać strukturę rdzeni 2+3+3. DCS przekonuje, że wydajność pojedynczego rdzenia będzie zbliżona do możliwości mobilnego procesora Apple, a w działaniu wielordzeniowym – nawet wyższa.

Bardzo duży wzrost wydajności zauważalny ma być również w zakresie przetwarzania grafiki. To za sprawą GPU nowej generacji (Magin) – jednostka ta ma przynieść usprawnienia między innymi w obrębie ray tracingu, renderowania i interpolacji klatek.

MediaTek Dimensity 9600 zadebiutować ma we wrześniu 2026 roku, a pierwszym wykorzystującym go smartfonem będzie najprawdopodobniej Vivo X500 Pro. To samo serce będą miały również modele Oppo Find X10 Pro i Oppo Find X10 Pro Max.

Również we wrześniu spodziewamy się jeszcze premiery flagowego procesora mobilnego ze stajni głównego konkurenta. Chodzi, rzecz jasna, o Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 (oraz Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro). Ten z kolei trafi najpierw najpewniej do serii Xiaomi 18.