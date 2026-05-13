iRobot wstaje z kolan. Roomba zaprojektowana od nowa

Marka iRobot przechodzi technologiczne odrodzenie. Do portfolio dołączają nowe roboty sprzątające Roomba – kompaktowe, zaawansowane i z dużą mocą ssania.

iRobot po restrukturyzacji wypuszcza mnóstwo nowych modeli robotów Roomba

Roboty sprzątające w domach nie są już niczym dziwnym, a jedną z pierwszych marek, która przed laty zaczęła tworzyć tego typu urządzenia, jest iRobot. Mimo to w ostatnim czasie u twórcy robotów Roomba zaszły ogromne zmiany, gdyż firma w grudniu 2025 roku złożyła wniosek o upadłość i w ramach restrukturyzacji została przejęta przez Picea Robotics. To jednak nie oznaczało całkowitej rezygnacji z produkcji robotów sprzątających.

W marcu 2026 roku zaprezentowano kompaktową Roombę Mini, a w kwietniu 2026 roku iRobot zaczął sprzedawać model Mini w Polsce. Na tym jednak się nie kończy, bo iRobot właśnie zaprezentował nie jeden nowy model, a całą generację robotów sprzątających Roomba.

Roboty Roomba na 2026 rok (źródło: iRobot)

Nowe roboty sprzątające iRobot Roomba – kompaktowość, duża moc ssania i automatyzacja

Jednym z nowych robotów sprzątających jest model Roomba 115 Combo, którego średnica wynosi poniżej 30 centymetrów, a wysokość zaledwie 8 centymetrów. Producent sugeruje, że dzięki kompaktowości urządzenie może dotrzeć w trudno dostępne miejsca, w tym pod meble, gdzie gromadzi się brud. Sprzęt ten oferuje moc ssania do 15 tysięcy Paskali oraz wysuwaną nakładkę mopującą i szczotkę boczną.

Roomba 115 Combo (źródło: iRobot)

Do portfolio iRobota dołącza też linia Roomba Plus, obejmująca modele 415, 515, 575, 615 i 675 Combo. Urządzenia z tej serii oferują siłę ssania od 20 tysięcy do 30 tysięcy Paskali i jednocześnie zachowują kompaktowość. W modelach Roomba Plus 615 i 675 Combo zainstalowano wałek mopujący z ciśnieniowym natryskiem gorącej wody oraz funkcją mopowania do 60ºC, aby robot mógł pozbywać się zaschniętych zabrudzeń.

Z kolei Roomba Plus 415 i 515 – dzięki systemowi opartym na LiDAR-ze – szybko zmapują dom, natomiast w przypadku modeli 575, 615 i 657 Combo LiDAR podczas nawigowania robota wspomagany jest sztuczną inteligencją.

W przypadku nowej linii Roomba Plus na uwagę zasługuje stacja dokująca AutoWash, która zajmie się automatycznym opróżnieniem pojemnika na brud, wypraniem systemów mopujących w temperaturze do 80ºC oraz wysuszeniem ich gorącym powietrzem.

W ofercie iRobota pojawiają się również modele z serii Roomba Max 715 i 775, które oferują moc ssania do 30 tysięcy Paskali. Roboty te otrzymały gumowe szczotki główne, mające lepiej radzić sobie z odkurzaniem sierści zwierząt. Z kolei Roomba Max 775 Combo została wyposażona w zaawansowany system mopowania wałkiem, co zgodnie z deklaracją producenta ma pomóc w dokładnym sprzątaniu wzdłuż ścian i w narożnikach. Ponadto stacja dokująca tego robota zajmie się opróżnieniem zbiornika, wypraniem wałka mopującego w gorącej wodzie i wysuszeniem go gorącym powietrzem.

Każdy z nowych robotów iRobot Roomba będzie obsługiwany za pośrednictwem aplikacji Roomba Home. Nowe modele mają stopniowo pojawiać się na rynku w najbliższych tygodniach.