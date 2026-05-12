Sony ma remedium na upały. Niewielki sprzęt, duża ulga

Najlepsza elektronika to ta, która potrafi pomóc nam w codziennym życiu. Sony zna sposób na letnie upały i wkrótce zaprezentuje nową generację wyjątkowego sprzętu, którego można pozazdrościć właścicielom.

Japonia wie, jak walczyć z upałami

Znacie to uczucie z ostatnich lat – 30∘C na dworze, ani jednej chmurki, przez co po piętnastu minutach od wyjścia na zewnątrz zaczynają spływać po Was pierwsze krople potu. Nie pomaga prowizoryczny wachlarz czy pozostawanie w cieniu – jest po prostu gorąco jak diabli.

Ze względu na położenie geograficzne Japonii, głównie części centralno-południowej, lato jest tam wyjątkowo gorące i wilgotne – temperatura potrafi zbliżać się do 40∘C, co w połączeniu z wysoką wilgotnością powietrza daje iście morderczą mieszankę. Ze względu na kulturę pracy, na ulicy raczej nie spotkacie osób pracujących fizycznie w bezrękawnikach i w szortach. Jak zatem takie osoby radzą sobie w trakcie upałów?

Jednym z rozwiązań pokazujących kreatywność Japończyków są „kuchofuku” – specjalne wentylowane kurtki z wentylatorami, dzięki którym ciało cały czas otoczone jest chłodnym powietrzem. W 2019 roku Sony zaprezentowało nietypowe, kompaktowe rozwiązanie, które wkrótce pojawi się w Europie.

Sony Reon Pocket Pro Plus – sposób na upały

Rozwijany od 2017 roku Reon Pocket działa na zupełnie innej zasadzie niż wentylowana odzież. To przyczepiane do karku urządzenie wykorzystuje zjawisko Peltiera tak, aby metalowa płytka chłodziła nasz układ krążenia. Po latach rozwijania projektu Sony jest gotowe zaprezentować kolejną iterację w postaci Reon Pocket Pro Plus.

Sony Reon Pocket Pro Plus (źródło: Sony)

Według producenta, nowy model jest w stanie schłodzić ciało o kolejne dwa stopnie Celsjusza, co daje o 20% lepszy wynik od poprzednika, modelu Reon Pocket Pro. Nowy algorytm potrafi również dokładniej monitorować zmiany temperatur w urządzeniu i jego otoczeniu. Nie zmienia to faktu, że na drugim najmocniejszym ustawieniu sprzęt wytrzymuje do dziesięciu godzin pracy.

Pomijając rozwiązania stricte elektroniczne poprawiono również konstrukcję uchwytów, opierających się na karku i ramionach. W ten sposób poprawiono stabilność Reon Pocket Pro Plus względem poprzednika o 40%.

W zestawie, oprócz urządzenia, znajduje się również Pocket Tag – akcesorium monitorujące temperaturę i wilgotność otoczenia. Sony Reon Pocket Pro Plus można sterować ręcznie, jak i za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony. O ile poprzednie modele omijały Europę, o tyle nowa wersja ma pojawić się na naszym kontynencie zarówno poprzez oficjalne kanały Sony, jak i na platformie Amazon.

Cenę ustalono na poziomie 220 euro (~930 złotych).