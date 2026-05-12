Garmin pokazał nowe zegarki. Nie musisz wydawać fortuny, aby je mieć

Najnowsze zegarki sportowe Garmina – Forerunner 70 i Forerunner 170 – mają sporo funkcji, a ich ceny należą do tych normalnych.

Garmin Forerunner 70 i Forerunner 170 – nowe zegarki dla biegaczy i nie tylko

W ofercie tego producenta znajdziemy drogie zegarki sportowe, takie jak Garmin Fenix 8, a także modele bardzo drogie, jak niedawno zaprezentowany Garmin D2 Mach 2 Pro oraz jeszcze droższą serię Marq. Firma ma jednak w portfolio też urządzenia dla oszczędnych, takie jak zaprezentowane właśnie zegarki Forerunner 70 i Forerunner 170.

Amerykanie podkreślają, że Forerunner 70 i Forerunner 170 zostały stworzone z myślą o bieganiu i są łatwe w obsłudze. Wypada dodać, że obsługują długą listę innych aktywności, w tym marsz, bieganie, jazda na rowerze, trening siłowy, pływanie, orbitrek, pilates, wioślarstwo, siatkówka, piłka nożna czy nawet snowboard.

Do tego dochodzi zestaw funkcji do monitorowania zdrowia na co dzień – licznik kroków, stały pomiar tętna (co sekundę), tętno spoczynkowe, rytm oddychania, obciążenie stresem, monitorowanie snu, status zmienności tętna, wykrywanie zaburzeń oddychania czy ćwiczenia oddechowe. Natomiast obsługa odbywa się za pomocą dotykowego ekranu i/lub z wykorzystaniem zestawu pięciu fizycznych przycisków.

Forerunner 70 | fot. Garmin

Warto jeszcze zauważyć, że Forerunner 170 dostępny jest w wersji podstawowej oraz Music. Ta druga umożliwia odtwarzanie muzyki pobranej z wybranych platform streamingowych na sparowanych bezprzewodowych słuchawkach.

Forerunner 170 | fot. Garmin

Forerunner 70 Forerunner 170 Forerunner 1 70 Music Wyświetlacz: 1,2” AMOLED, 390 x 390 pikseli, chemicznie wzmocnione szkło 1,2” AMOLED, 390 x 390 pikseli, chemicznie wzmocnione szkło 1,2” AMOLED, 390 x 390 pikseli, chemicznie wzmocnione szkło Obudowa: tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, 5 ATM tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, 5 ATM tworzywo wzmocnione włóknem szklanym, 5 ATM Wymiary i waga: 42,6 x 42,6x 11,9 mm, 40 g 42,6 x 42,6x 11,9 mm, 41 g 42,6 x 42,6x 11,9 mm, 41 g Czas pracy: do 13 dni (5 dni w trybie AoD) do 10 dni (4 dni w trybie AoD) do 10 dni (4 dni w trybie AoD) Pamięć: 512 MB 4 GB 4 GB Garmin Pay Brak Tak Tak Muzyka offline: Brak Brak Tak

Forerunner 170 Music | fot. Garmin

Garmin Forerunner 70 i Forerunner 170 – dostępność i cena

Zamówienia na nowe zegarki będzie można składać od 15 maja na oficjalnej stronie producenta. Najpewniej pojawią się też w popularnych sklepach z elektroniką. Jeśli chodzi o ceny, Forerunner 70 został wyceniony na 1079 złotych, Forerunner 170 na 1289 złotych, a model Forerunner 170 Music to wydatek 1509 złotych.