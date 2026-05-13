Sony Xperia 1 VIII oficjalnie. To smartfon, który zamieni Cię w fotografa

W dzisiejszych czasach wszystko zmienia się w ekspresowym tempie. Nowy samochód w porównaniu do pięcioletniej konstrukcji wygląda jak maszyna z innej epoki, a smartfon sprzed czterech lat na tle nowych modeli prezentuje pierwsze oznaki „staruszka”. Sony Xperia 1 VIII to dowód, że Japończycy wiedzą, jak zrobić telefon godny 2026 roku.

Specyfikacja Sony Xperia 1 VIII

Nic tak dobrze nie mówi, że nastał czas „nowego ja” jak zmiana stylizacji. Sony zrywa w nowym flagowcu ze znaną od czasów Xperii 1 II pionową i zbliżoną do lewej krawędzi wyspą na aparaty. Teraz aparaty jeszcze bardziej przytulono do ramki, jednak ich układ przypomina odwrócone „L”. Wiedząc, co kochają właściciele smartfonów z japońskim rodowodem, Sony zachowało cechy poprzedników pokroju fizycznego przycisku migawki, jacka audio 3,5 mm oraz tacki z opcją umieszczenia w niej karty microSD.

Japończycy nazwali nowy projekt ORE, inspirując się przy tym naturą i kamieniami szlachetnymi. Wśród dostępnych wariantów kolorystycznych znajdziemy Graphite Black, Iolite Silver, Garnet Red oraz Native Gold. Każda z tych wersji ma teksturowaną powierzchnię i nowe wykończenie boków, co ma przełożyć się na większy komfort użytkowania i pewniejszy chwyt.

Sony Xperia 1 VIII (źródło: Sony)

Topowy smartfon musi oczywiście zachwycać nie tylko wyglądem. Sony Xperia 1 VIII korzysta z mocy układu mobilnego Snapdragon 8 Elite Gen 5, dzięki czemu zarówno w testach, jak i codzienne scenariusze, nie powinny być dla telefonu żadnym wyzwaniem. Do wyboru są wersje od 256 GB aż do 1 TB pamięci wewnętrznej – ta ostatnia w połączeniu z obudową w kolorze Native Gold będzie dostępna wyłącznie na wybranych rynkach.

Od strony audio warto zaznaczyć, że zachowano konstrukcję z symetrycznymi, skierowanymi do frontu głośnikami stereo. Nowe podzespoły mają sprawić, że każde tony w muzyce czy filmach będą odpowiednio wyeksponowane, co w rezultacie nada dźwiękowi naturalnego, immersyjnego brzmienia.

Fotografuj z pomocą sztucznej inteligencji

Wszyscy wiedzą, że smartfonów Sony Xperia 1 nie kupuje się dla czystych osiągów – ich przewagą ma być wyjątkowe doświadczenie związane z mobilną fotografią. W tej kwestii Japończycy przygotowali szerego nowości.

Zaczynając od technikaliów – najwięcej uwagi przykuwa nowy teleobiektyw, w którym zastosowano matrycę w rozmiarze 1/1,56″ – cztery razy większą niż w przypadku modelu Xperia 1 VII. Możecie się zatem spodziewać, że zdjęcia robione z daleka zachowają swoje szczegóły i kolorystykę, a słabe oświetlenie nie będzie dla aparatu wyzwaniem.

Prawdziwą rewolucją ma być oparta na technologii Xperia Intelligencje funkcja „Asystent AI w aparacie”. Smartfon ma rozpoznawać najpopularniejsze scenariusze fotograficzne i – w oparciu o oświetlenie, pogodę czy rodzaj fotografowanego obiektu – zaproponuje sposób, aby zdjęcie wyszło jak najbardziej zjawiskowe.

Nie mówimy tutaj o znanych od lat „podkręcaczach” w rodzaju predefiniowanych filtrów, a sztucznej inteligencji, która – oprócz podpowiedzi dotyczącej stylu kolorystycznego – zasugeruje dobór odpowiedniego obiektywu i efektu bokeh. Całość bazuje na „Twórczym wyglądzie” – funkcji inspirowanej filozofią przetwarzania obrazu opracowaną na potrzeby aparatów Sony α.

Każde zdjęcie, jakie wyjdzie spod Waszej ręki za pomocą Sony Xperia 1 VIII, jest dodatkowo przetwarzane przez technologię wieloklatkowego RAW HDR. Połączenie tych dwóch rozwiązań w jedno pozwala redukować szumy i poszerzyć zakres dynamiczny przy jednoczesnym zachowaniu szczegółów w fotografii i możliwości rozbudowanej korekty parametrów w postprodukcji.

Producent zapewnia, że akumulator – choć jego pojemność względem poprzednika pozostała niezmieniona (5000 mAh) wystarczy na dwa dni pracy, a jego kondycja ma pozostać na wysokim poziomie nawet po czterech latach służby.

Dostępność i cena Sony Xperia 1 VIII w Polsce

Przedsprzedaż nowego flagowca Sony rusza już dzisiaj, 13 maja 2026 roku. Cena za model w wariancie z 256 GB pamięci wewnętrznej wynosi około 6499 złotych. Opcja 1 TB w kolorze złotym wyceniona została na 8699 złotych.

W trakcie trwania przedsprzedaży możliwe jest dobranie do zestawu słuchawek Sony WH-1000XM6.