Tani składany smartfon. Samsung nigdy nie będzie taki

Składany smartfon nie musi być drogi. Już nie trzeba wydawać wielu tysięcy złotych, aby taki kupić. To zdecydowanie bardziej przystępna propozycja, która może się Tobie spodobać.

Nubia Flip 2 to tani składany smartfon z klapką

Składany smartfon Nubia Flip 2 został oficjalnie zaprezentowany na początku 2025 roku. Producent długo zwlekał z wprowadzeniem go do sprzedaży w Polsce, ale można powiedzieć, że opłacało się czekać, ponieważ jego polska cena jest bardzo atrakcyjna.

Nubia Flip 2 kosztuje bowiem w oficjalnej polskiej dystrybucji 2499 złotych, co czyni go jednym z najtańszych składanych smartfonów w Polsce. Tańsza jest Nubia Flip 1. generacji, która również debiutowała w Polsce w cenie 2499 złotych, a dziś kosztuje 1999 złotych.

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i fioletowej (tę ostatnią kupicie wyłącznie w sklepie producenta, w tym w strefie marki na Allegro).

Gdzie kupić? Nubia Flip 2 8/256 GB ok. 2499 zł Media Expert Allegro Komputronik Zawiera linki afiliacyjne.

Nubia Flip 2 to tani składany smartfon, ale dobrze wyposażony

Mimo niskiej ceny, specyfikacja tego modelu jest przyzwoita. W jego wnętrzu znajduje się bowiem 6,9-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2790×1188 pikseli (443 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i ściemnianiem PWM 2160 Hz oraz 32 Mpix aparat.

Nubia Flip 2 (źródło: Nubia)

Na zewnątrz urządzenia producent umieścił natomiast dwa aparaty: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.59) i dodatkowy z 2 Mpix matrycą do zdjęć z efektem rozmytego tła, a także 3-calowy ekran AMOLED, cechujący się rozdzielczością 682×422 piksele i osiągający jasność do 900 nitów.

Moc obliczeniową zapewnia z kolei procesor MediaTek Dimensity 7300 wraz z 8 GB RAM, a energię do działania akumulator o pojemności 4325 mAh, który można ładować przewodowo (przez port USB-C; USB 2.0) z mocą 33 W (w zestawie nie ma ładowarki).

Nubia Flip 2 (źródło: Nubia)

Ponadto składany smartfon Nubia Flip 2 oferuje 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na boku, dwa sloty na kartę SIM, moduł NFC i obsługę 5G. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny to zaś Android 14.

Urządzenie cechuje się też odpornością IP54 i wagą 193 gramów. Po rozłożeniu ma wymiary 169,4x76x7,2 mm, a po złożeniu 87,3x76x15,4 mm.