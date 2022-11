Promocja: Kupujesz nowego Samsunga i dostajesz nawet 3500 złotych

Mówi się, że pieniądze nie leżą na ulicy. Leżą jednak na półce sklepowej wraz z nowym Samsungiem – wystarczy się po nie zgłosić, bowiem producent kusi kolejną promocją. Dzięki niej można zyskać nawet do 3500 złotych. Co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać?

Ta promocja zapewni Ci do 3500 złotych po zakupie nowego Samsunga

Akcja promocyjna obejmuje smartfony Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ i Samsung Galaxy S22 Ultra, kupione od 7 do 20 listopada 2022 roku u partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie (znajdziecie go na końcu artykułu). Tak się składa, że aktualnie najnowsze eSki można kupić w niższych cenach – Galaxy S22 od 3649 złotych, Galaxy S22+ od 4549 złotych, a Galaxy S22 Ultra od 5349 złotych. Summa summarum możecie zatem (od)zyskać naprawdę dużą kwotę.

Po zakupie smartfona z serii Galaxy S22 możecie bowiem wziąć udział w promocji Odkup, dzięki której zarobicie nawet do 3500 złotych. Aby z niej skorzystać, musicie odsprzedać nieużywane urządzenie. Co ważne, nie musi to być smartfon Samsunga – możecie odsprzedać smartfon innej marki albo tablet, smartwatch albo słuchawki (także niekoniecznie z serii Galaxy).

źródło: Samsung

Po zakupie nowego Galaxy S22 musicie go aktywować najpóźniej do 27 listopada 2022 roku, tj. uruchomić smartfon w Polsce z włożoną kartą SIM polskiego operatora (wymagane jest też połączenie z internetem) na co najmniej 5 minut i zaakceptować postanowienia umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).

Następnie, najpóźniej do 4 grudnia 2022 roku, musicie zalogować się na swoim nowym smartfonie w aplikacji Samsung Members i pobrać kod promocyjny, dzięki któremu zyskacie gwarantowane 600 złotych – zostanie ono doliczone do kwoty, jaką otrzymacie za odsprzedawane urządzenie w ramach programu Odkup.

Jak odsprzedać smartfon w promocji Samsunga po zakupie Galaxy S22?

Do 4 grudnia 2022 roku musicie wypełnić na stronie samsungodkup.foxway.tech formularz Odkup, w którym należy podać pobrany wcześniej kod promocyjny oraz numer seryjny (IMEI) urządzenia i dołączyć zdjęcie opakowania. Następnie, w ciągu czterech dni, trzeba wysłać urządzenie, które chcecie odsprzedać, do Foxway. Co ważne – nie poniesiecie kosztów wysyłki.

W ciągu 21 dni roboczych po pozytywnej weryfikacji przesłanego urządzenia otrzymacie na wskazane przez Was konto bankowe kwotę zgodą z wyceną. Jeśli macie kilka nieużywanych sprzętów i zastanawiacie się, które najbardziej będzie opłacało się odsprzedać, to możecie wycenić je na tej stronie internetowej.

Wycena zależy przede wszystkim od stanu urządzenia:

dobry stan: w pełni działający wyświetlacz bez pęknięć i deformacji, brak martwych pikseli, brak wypalenia ekranu, jasne/żółte plamki, urządzenie jest w pełni funkcjonalne (można je włączyć i wyłączyć, brak błędów oprogramowania, brak niedziałających przycisków, brak problemów z baterią), dozwolone lekkie ślady zużycia (na przykład małe zadrapania); brak pęknięć, luźnych bądź brakujących elementów albo deformacji na ramie, z tyłu, z przodu lub po bokach urządzenia.

zły stan: w pełni działający wyświetlacz, ale może być pęknięty i/lub mieć deformacje, brak martwych pikseli, brak wypalenia, jasne/żółte plamki, urządzenie jest w pełni funkcjonalne (można je włączyć i wyłączyć, brak błędów oprogramowania, brak niedziałających przycisków, brak problemów z baterią), urządzenie może mieć ślady użytkowania (na przykład głębokie rysy, pęknięcia na tyle bądź ekranie).



Urządzenie nie podlega natomiast odkupowi, jeśli:

nie włącza się i nie wyłącza się; nie udaje się uruchomić ekranu głównego albo menu ustawień,

uszkodzony ekran (wypalenie ekranu, uszkodzone piksele) lub ekran dotykowy nie działa,

nie działa bez podłączonej ładowarki lub port ładowania jest uszkodzone,

jest zablokowane (FMIP/iCloud/konto Google).

Regulamin promocji „Listopadowa Promocja Odkup: Galaxy S22, S22+, S22 Ultra” (PDF)

Regulamin Program Odkup Foxway