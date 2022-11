Już nie PewDiePie, a MrBeast. Oto nowy król YouTube’a

YouTube to niezwykle popularna platforma, z której korzystają miliony użytkowników. Znajdziemy tam masę twórców: jedni są mniej popularni, drudzy zaś biją rekordy oglądalności, zdobywając coraz to więcej polubień i subskrypcji. Dotychczas najpopularniejszym twórcą był PewDiePie, jednak w ostatnich dniach spadł na drugie miejsce. Nowym królem jest MrBeast.

MrBeast nowym królem YouTube’a

PewDiePie (tak właściwie Felix Kjellberg pochodzący ze Szwecji) to z pewnością osoba, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Był pierwszym twórcą, któremu udało się przekroczyć barierę 100 milionów subskrypcji na YouTube – stało się to w sierpniu 2019 roku, czyli ponad 3 lata temu. Przez ten czas żaden youtuber nie zbliżył się do takiego wyniku, aż do teraz. Pałeczkę przejął amerykański autor treści – MrBeast, czyli tak naprawdę Jimmy Donaldson.

Źródło: MrBeast

Donaldsonowi udało się przebić wcześniej wspomnianego PewDiePie, uzyskując na czas pisania artykułu 111,95 miliona subskrypcji – „numer dwa” ma ich natomiast około 111,84 miliona. To naprawdę ogromna liczba, jednak warto zaznaczyć, że cały czas rośnie. Na początku listopada (zaledwie dwa tygodnie temu) Jimmy miał na swoim kanale 109 milionów subskrypcji – co oznacza, że uzyskał aż trzy miliony w tak krótkim czasie.

Miesiąc temu było to 106 milionów. PewDiePie natomiast, od grudnia 2021 roku uzyskał „tylko” 1 milion nowych subskrypcji.

To oczywiście nie są największe kanały na YouTube

Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że na platformie są większe kanały, jednak są to profile należące nie do pojedynczych osób, a całych firm. Przykładowo T-Series, czyli największa indyjska wytwórnia muzyczna i studio filmowe ma tych subskrypcji 229 milionów. Co ciekawe, PewDiePie do 2019 roku prowadził z nią bitwę o subskrypcje, którą, jak widać, przegrał.

Źródło: MrBeast

Na drugim i trzecim miejscu kanałów pod względem subskrypcji są Cocomelon – Nursery Rhymes oraz SET India – tak to również kanały należące do ogromnych firm. Dlatego MrBeast piastuje pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych twórców na platformie, PewDiePie – drugie, trzecie natomiast – Like Nastya z liczbą 102 milionów.

Niemniej to właśnie MrBeast jest królem YouTube’a, o czym mówią wyświetlenia – na ostatnich filmach ma ich dziesiątki milionów, a PewDiePie i Like Nastya, maksymalnie kilka milionów.

Kanał MrBeasta, gdzie nagrywa ze swoimi kolegami, jest istnym fenomenem. Kto by pomyślał, że stworzy on swoją sieć fastfoodową w Stanach Zjednoczonych (dotarła też do Europy), a także będzie rozdawał Lamborghini, prywatny odrzutowiec, fabrykę czekolady, a nawet prywatną wyspę?