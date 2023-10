Który operator jest najlepszy? Ministrestwo Cyfryzacji to sprawdziło

Ministerstwo Cyfryzacji, poza ciągłym rozwojem swojego flagowego projektu, czyli aplikacji mObywatel, prowadzi też inne działania. Resort podsumował właśnie program testów jakości sieci komórkowych prowadzony wraz z Instytutem Łączności. Który z operatorów z tzw. wielkiej czwórki wypadł w nim najlepiej?

Na czym polegały testy?

Na konferencji prasowej minister Janusz Cieszyński przytoczył sytuację, z którą z pewnością spotkała się również większość z Was. Szef resortu cyfryzacji powiedział, że podczas podróży autobusem jedna ze współpasażerek oznajmiła, że musi kończyć rozmowę telefoniczną, ponieważ „i tak zaraz nas rozłączy, tu jest taka dziura”. Jeśli mieszkacie poza miastem, to pewnie znacie w swojej okolicy takie miejsca, w których zasięg sieci komórkowej jest po prostu słaby lub wcale nie jest dostępny, i to niezależnie od wybranego operatora.

Cieszyński dodał, że Ministerstwo Cyfryzacji stale pracuje nad tym, żeby mieszkańcy całego kraju mieli dostęp do sieci komórkowej, który pozwala na jej bezproblemowe wykorzystanie. Stąd też narodził się pomysł przeprowadzenia ogólnopolskich testów jakości usług oferowanych przez operatorów, żeby określić ich rzeczywistą dostępność.

Badania zostały przeprowadzone we współpracy z Instytutem łączności, którego specjaliści przeprowadzali pomiary m.in. podczas jazdy samochodem czy pociągiem, żeby jak najlepiej odwzorować typowe warunki wykorzystania sieci. Sprawdzona została nie tylko szybkość transmisji danych, ale również jakość mowy podczas połączeń głosowych za pomocą międzynarodowego standardu POLQA.

Zobacz, jak poradził sobie Twój operator

Warto podkreślić, że był to dopiero pierwszy etap tego rodzaju testów, a Ministerstwo Cyfryzacji już zapowiedziało kolejny. Pierwsza część testów, którą podsumował resort, miała charakter ogólnopolski. Zbadane zostały sieci czterech największych operatorów, czyli Orange, Play, T-Mobile i Plusa.

W każdym województwie pomiary objęły po 6 miast. Ponadto specjaliści sprawdzali sieci komórkowe wzdłuż 2700 kilometrów linii kolejowych i na 7300 kilometrach dróg o różnej klasie. W drugim etapie podobne, jednak bardziej szczegółowe testy mają zostać wykonane dla każdego z 16 województw.

Ministerstwo Cyfryzacji nie udostępniło niestety szczegółowych danych tych pomiarów, jednak z grafik umieszczonych w prezentacji możemy wyczytać kilka istotnych informacji. W skali całego kraju, po sprawdzaniu prędkości pobierania danych zarówno w średnich, jak i małych miastach, klaruje się jeden, wyraźny lider, którym jest Plus.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Ten operator wyprzedził wyrównane wyniki konkurencji o 20 Mb/s w średnich oraz 30 Mb/s w małych miastach. Jeśli chodzi o pomiary dokonane przy drogach, to wyniki wszystkich operatorów są wyrównane (różnice nie są większe niż 10 Mb/s), ale na prowadzeniu znalazła się sieć Play.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Fioletowy operator najlepiej poradził sobie w aspekcie wysyłania danych podczas ogólnopolskich pomiarów. Nie jest to jednak znacząca przewaga nad Orange, T-Mobile i Plusem. Program pomiarów jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, które w tym roku przeznaczyło na niego prawie 400000 złotych.