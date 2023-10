Nowy smartfon OPPO jest naprawdę… wow

Niewiele jest smartfonów, które wywołują u mnie taką reakcję. Po zobaczeniu nowego OPPO A2x szczęka naprawdę mi opadła. To zdecydowanie propozycja dla osób, które chcą się wyróżnić i przyciągnąć wzrok innych ludzi.

Obok OPPO A2x nie sposób przejść obojętnie

Wszyscy producenci, w tym OPPO, starają się, aby ich smartfony zwracały uwagę klientów, ponieważ to najważniejsze – wnętrze dla dużej części jest kwestią drugorzędną. W przypadku tego modelu zdecydowano się pójść „na całość”, jedynie czarna wersja jest „klasyczna”. Obok niej do sprzedaży trafią jednak również dwie inne, zdecydowanie bardziej przyciągające wzrok – mieniąca się złota i fioletowa z czymś na kształt piórek na panelu tylnym. To właśnie widok tej ostatniej sprawił, że aż brwi mi się uniosły, choć prywatnie nigdy nie kupiłbym tak wykończonego urządzenia.

fot. producenta

Pod względem specyfikacji OPPO A2x jest przedstawicielem budżetowego segmentu. Producent podkreśla przede wszystkim jego wytrzymałość, odporność i trwałość, o czym świadczy m.in. certyfikat IP54. Ponadto według deklaracji firmy akumulator (o pojemności 5000 mAh) ma po 1200 cyklach ładowania zachować ponad 87% pierwotnej pojemności, co odpowiada ~4 latom użytkowania smartfona.

Długie poczucie „nowości” ma również zapewnić procesor MediaTek Dimensity 6020 (7 nm) – OPPO twierdzi, że dzięki niemu oraz oprogramowaniu i innym technologiom smartfon będzie działał płynnie przez 4 lata od pierwszego uruchomienia. Chińczycy „przyszłościowo” podeszli też do kwestii pamięci, ponieważ wyposażyli ten model w 256 GB pamięci masowej i 8 GB operacyjnej, którą można rozszerzyć o kolejne 8 GB. Niestety producent nie podaje, czy urządzenie obsługuje karty microSD.

Kolejną, mocną stroną tego modelu ma być możliwość ustawienia głośności na 300% – w takiej sytuacji smartfon wyemituje dźwięk o natężeniu ponad 85 dB. Ponadto producent podaje, że OPPO A2x ma wyświetlacz o jasności 720 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i wsparciem dla 100% przestrzeni kolorów DCI-P3. Wiemy też, że urządzenie ma zainstalowany system Android z nakładką ColorOS 13.1.

fot. producenta

Niestety Chińczycy nie precyzują, jaką przekątną i rozdzielczość ma ekran w OPPO A2x. Nie podają również informacji na temat parametrów aparatów zastosowanych w tym modelu. Możemy jednak sięgnąć po przedpremierowe informacje z chińskiej agencji certyfikującej TENAA, według której wyświetlacz ma 6,56 cala i rozdzielczość HD+ 1612×720 pikseli, aparat na tyle 13 Mpix, a ten na przodzie 5 Mpix.

Cena, dostępność

Nowy OPPO A2x będzie dostępny w Chinach w dwóch konfiguracjach: 6/128 GB za 1099 juanów (równowartość ~660 złotych) i 8/256 GB za 1399 juanów (~845 złotych).