Nowość w mObywatel. Tym razem rząd przygotował coś dla sportowców

Aplikacja mObywatel to jedna z tych rzeczy, która co jakiś czas pozytywnie nas zaskakuje. Regularnie publikujemy teksty dotyczące nowych możliwości rządowej apki, która potrafi naprawdę sporo. Teraz Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że pojawi się w niej funkcja przeznaczona specjalnie dla sportowców.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza współpracę z PZPN

O nowościach w mObywatelu dowiadujemy się dość regularnie. Trzeba przyznać, że tempo rozwoju rządowej aplikacji jest godne podziwu. Na końcu września na łamach Tabletowo informowaliśmy Was o aż 4 nowych funkcjach, które zostały wprowadzone do apki. Dzięki nim można sprawdzić jakość powietrza we wskazanej lokalizacji, historię pojazdu oraz dane w Centralnym Rejestrze Wyborców, a także ocenić program.

Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński na wspólnej konferencji prasowej z Sekretarzem Generalnym PZPN Łukaszem Wachowskim ogłosili, że już wkrótce trenerzy i zawodnicy zrzeszeni w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej znajdą w aplikacji mObywatel legitymacje trenerskie i zawodnicze. Szef resortu cyfryzacji dodał, że cyfrowe wersje dokumentów dla trenerów pojawią się jeszcze w tym roku. Kolejnym etapem ma być wprowadzenie licencji zawodniczych, a także danych związanych z udziałem zawodniczek i zawodników w rozgrywkach.

Połączenie aplikacji mObywatel z Extranetem PZPN jest dla nas bardzo ważnym krokiem. W naszym systemie znajdują się wszystkie wyniki rozgrywek piłkarskich, które odbywają się na terenie całej Polski. Dziś trenerzy będą mogli szybko udowodnić, że mają ważne licencje, a zawodnicy potwierdzić, że są piłkarzami. W przyszłości chcielibyśmy, aby w aplikacji mObywatel każdy z zawodników miał również informację o tym, w ilu meczach zagrał, ile strzelił goli czy zobaczył kartek. Marek Łukiewski – Zastępca Sekretarza Generalnego PZPN odpowiedzialny za obszar IT.

Legitymacja zawodnika oraz trenera PZPN w mObywatel (źródło: Ministerstwo Cyfryzacji)

To nie wszystkie nowości w mObywatel

O nowościach przygotowanych specjalnie dla sportowców, ministerstwo poinformowało za pośrednictwem swojej strony internetowej. Z kolei stojący na czele resortu Janusz Cieszyński za pomocą wpisu w serwisie X (dawniej Twitter) zwrócił uwagę na jeszcze jedną funkcję, która już dostępna jest w mObywatelu.

Tym razem nie chodzi o coś specjalnie dla sportowców, ale dla kierowców. Nie jest to zbyt przyjemna nowość, jednak może okazać się przydatna. Dzięki współpracy z Ministerstwem Finansów wszystkim użytkownikom apki została udostępniona możliwość podglądu otrzymanych mandatów. Warto przypomnieć, że wcześniej kierowcy mieli jedynie dostęp do liczby zebranych punktów karnych.

Nowa funkcja pozwalająca sprawdzić otrzymane mandaty (źródło; X, @jciesz)

Skoro o mandatach mowa, to już wkrótce wiele osób walczyć będzie o nieco inne mandaty, bo te poselskie i senatorskie. W związku ze zbliżającymi się wyborami, Polacy chętnie korzystają z możliwości sprawdzenia swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców za pomocą apki mObywatel. Ministerstwo chwali się, że z tej opcji skorzystano już ponad 2 miliony razy. Ta opcja pozwoli m.in. sprawdzić, gdzie znajduje się lokal wyborczy, w którym można oddać głos.