Internet w Polsce przyspieszył

Mimo że już wkrótce będziemy mieli 2024 rok, wciąż nie wszędzie można korzystać z szybkiego internetu. Między innymi dzięki publicznym pieniądzom się to zmienia, ale nadal wiele osób korzysta na co dzień z mobilnego. Okazuje się, że w ostatnim czasie zauważalnie przyspieszył.

Internet mobilny w Polsce jest coraz szybszy

SpeedTest.pl opublikował najnowszy ranking prędkości internetu i okazuje się, że w porównaniu z wynikami z sierpnia 2023 roku w przypadku wszystkich operatorów zaobserwowano wzrost średniej prędkości przesyłania danych oraz spadek opóźnienia (z jednym tylko wyjątkiem).

Na górze dane z września, na dole z sierpnia 2023 roku (źródło: SpeedTest.pl, fot. Tabletowo.pl)

Jak możecie zobaczyć na załączonej powyżej grafice, wszyscy operatorzy poprawili swoje wyniki w porównaniu do sierpnia 2023 roku – jedynie w Orange średnie opóźnienie (ping) wyniosło we wrześniu tyle samo, tj. 29 ms. I choć różnice miesiąc do miesiąca nie są ogromne, to mimo wszystko jest to zmiana na plus, która wskazuje, że operatorzy modernizują swoje sieci, aby klienci mogli jeszcze szybciej wysyłać i odbierać dane.

A trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, że jest to dla operatorów dużym wyzwaniem, ponieważ klienci transferują coraz więcej danych i potrzebne są kolejne stacje bazowe, aby obsłużyć coraz większy ruch. Obecnie najwięcej mają ich Orange i T-Mobile – ponad 12 tysięcy. Następny w kolejności jest Play z ponad 11000 nadajnikami. Plus nie podaje natomiast łącznej liczby stacji, z których korzysta.

Internet 5G w Polsce także jest coraz szybszy

Powyżej zostały przytoczone dane, uwzględniające testy przeprowadzone we wszystkich dostępnych technologiach, tj. 3G, 4G LTE i 5G. SpeedTest.pl osobno zgromadził jednak również wyniki pomiarów prędkości internetu podczas korzystania z 5G.

Podobnie jak w holistycznym ujęciu, także i w tym przypadku odnotowano wzrost średnich prędkości pobierania i wysyłania danych oraz spadek średniego opóźnienia u większości operatorów, aczkolwiek i tutaj nie obyło się bez wyjątków.

Na górze dane z września, na dole z sierpnia 2023 roku (źródło: SpeedTest.pl, fot. Tabletowo.pl)

Jak widać, u wszystkich operatorów odnotowano wyższe średnie prędkości wysyłania i pobierania danych, lecz spadek średniego opóźnienia już tylko u Plusa – w Orange, Play i T-Mobile ping pozostał na identycznym poziomie jak w sierpniu 2023 roku.