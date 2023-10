Stało się. Google udostępnia nowe reakcje emoji w Gmailu

Gmail to jedna z najpopularniejszych aplikacji do zarządzania e-mailami na świecie. Teraz ta usługa Google zaoferuje funkcję wprowadzającą nieco lekkości do tej skostniałej formy komunikacji.

Emoji w kolejnym miejscu

Emotikony to przydatna rzecz. Nie masz czasu rozpisywać się w wiadomości na temat tego, jak zareagowałeś na wysłaną przez rozmówcę wiadomość? Z pomocą przyjdzie nam bardziej lub mniej wesoła emotikona. Taki obrazkowy sposób na zasygnalizowanie naszych odczuć jest bardzo naturalny. Nic dziwnego, że jest standardem w komunikatorach.

O ile jednak w aplikacjach, które wypierają teraz SMS-y, widok reakcji w postaci emotek nie dziwi, a jest wręcz czymś pożądanym, tak w wiadomościach e-mail to raczej nowość. Emotikony zawsze można było dodawać do tekstu, ale reagować za ich pomocą dało się tylko w wybranych programach i usługach pocztowych. Teraz taka opcja trafia do Gmaila.

Funkcja, którą niektórzy mieli szansę testować w wersji zapoznawczej, oficjalnie przedstawiono jako nowość na Blogu Google.

Reakcje emoji w Gmailu

Od tego miesiąca możemy wypatrywać ikonki uśmiechniętej buźki pod wiadomościami w Gmailu – mówimy zarówno o wersji mobilnej, jak i dostępnej webowo. Żeby zareagować emotką na maila, wystarczy kliknąć na ten symbol i wybrać interesującą nas grafikę spośród dostępnych wzorów.

Niektóre z emotek mają dodatkowe funkcje. Na przykład posługując się symbolem 🎉 możemy nawet zobaczyć na ekranie dodatkowy akcent w postaci animacji spadającego konfetti.

Wspomniana funkcja będzie dostępna dla osób posiadających osobiste konto w Gmailu. Jeśli wyślemy wiadomość do osoby również posługującej się domyślnie pocztą Gmail, to będzie ona miała okazję posłużyć się reakcją w postaci emotikony. Jednak jeśli któraś ze stron będzie korzystać z usług innego dostawcy poczty, emotikona pojawi się w wątku jako osobna wiadomość.

Reakcje emoji powinny trafić do aplikacji w ciągu najbliższych dni. Więcej informacji można znaleźć w artykule pomocy Google.