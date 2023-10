Czy zbyt długo przesiadujemy przy smartfonach? Higiena cyfrowa Polaków niemal nie istnieje

Smartfony to nieodłączny element życia wielu ludzi. Spora część użytkowników nawet nie do końca wie, jak dużo czasu poświęca na patrzenie w niewielkie ekrany. Blisko 80% Polaków tego nie kontroluje.

6 godzin używania smartfona dziennie to dla wielu norma

Ponieważ smartfony stały się nieodłączną częścią codzienności dla milionów Polaków, można przeprowadzać badania ujawniające schematy, które rządzą naszymi przyzwyczajeniami dotyczącymi używania elektroniki. Niektóre są ściśle powiązane z konkretnymi grupami wiekowymi. Inne okazują się być bardziej uniwersalne.

SW Research dostarczyło danych związanych z badaniem wykonanym w lipcu 2023 roku na grupie Polaków w różnym wieku. Wynika z nich na przykład, że dla 20% młodych dorosłych z przedziału wiekowego 18-24 lata, ponad 6 godzin używania smartfona to codzienność. W tej grupie 43% osób korzysta z niego od 3 do 6 godzin na dobę. Jak z gadżetów korzystają starsi użytkownicy?

Zaledwie 15% Polaków używa smartfona przez mniej niż godzinę dziennie i głównie są to osoby powyżej 50 roku życia. 46% z nas spędza z telefonem od 1 do 3 godzin. Od 3 do 6 godzin robi to 22% ankietowanych, a powyżej 6 godzin – 8% z całości.

Polak sięga po telefon, gdy tylko pojawi się powiadomienie

Raczej oczywiste jest, że gdy dzwoni telefon, to odbieramy połączenie. Ta opcja, wraz z sięgnięciem po telefon, gdy przyjdzie wiadomość SMS, jest najczęstszym powodem, dla którego chwytamy smartfon w dłoń (60%). Jednak zaraz po nich ważne dla nas są powiadomienia z komunikatorów (59%) i social mediów (50%). Okazuje się, że najrzadziej ruszamy telefon, gdy dostaniemy… służbowego maila (13%).

Z jakich komunikatorów korzystamy najczęściej? Są to:

Messenger (82%),

WhatsApp (56%),

Skype (około 30%).

Aż 47% badanych używa komunikatorów w każdej wolnej chwili. I znów najmocniej dotyczy to najmłodszej grupy ankietowanych – 68%. Co czwarty z nas na bieżąco sprawdza komunikatory także w pracy – niezależnie od tego, czy jest to podczas przerwy, czy w trakcie służbowych zajęć (wybacz szefowo, taka robota).

(źródło: SW Research)

Jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, to wśród nich króluje YouTube (61%), Facebook (53%) i Instagram (33%). Często sprawdzamy je, kładąc się do łóżka przed nocnym odpoczynkiem (46%), ale wielu robi to w każdej wolnej chwili (49%).

Odnośnie patrzenia na ekrany przed pójściem spać – choć wiemy, że nie jest to korzystne, i tak taki zwyczaj ma aż 25% z nas. Jeśli pierwszą rzeczą, jaką zrobimy po przebudzeniu, to sięgnięcie po telefon, to możemy podać sobie dłoń z 18% ankietowanych, którzy robią podobnie. Czy to coś zmienia? Owszem.

Stres informacyjny prowadzi do zaburzeń snu, obniżonego nastroju czy problemów z koncentracją, a doświadcza tego 61% z nas. Niestety aż 3/4 Polaków nie kontroluje, ile czasu spędza przed ekranem smartfonu, a 1/4 nie ogranicza dopływu powiadomień jedynie do niezbędnego minimum. Dorota Rakowska, Marketing Director w Huawei CBG Polska

Wielu z nas stara się korzystać z dobrodziejstw nowoczesnych technologii bardziej rozważnie. Na przykład aż 46% z nas ma na stałe wyłączone niechciane powiadomienia, co oznacza, że przynajmniej od czasu do czasu nimi zarządzamy. 34% badanych włącza tymczasowo tryb Nie przeszkadzać, kiedy potrzebuje spokoju. Jednak 78% wciąż nie korzysta z narzędzi cyfrowego dobrostanu, które można znaleźć w każdym smartfonie. A warto!

Badanie, o którym mowa, zostało wykonane w lipcu 2023 roku przez SW Research na zlecenie HUAWEI CBG Polska. Użyto metody CAWI na grupie reprezentatywnej 1073 osób.